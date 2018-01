Prins Henrik er søndag aften blevet indlagt på Rigshospitalet i København. Det sker, efter prins Henrik - ifølge hoffet - blev indlagt i forbindelse med en ferie i Egypten. Prins Henriks indlæggelse skyldes dog ikke ferien i det afrikanske land, fortæller en af prins Henriks gode venner, som var sammen med prinsen i Egypten.

Søndag aften oplyste Kongehuset i en pressemeddelelse, at prins Henrik er blevet indlagt.

En nær ven af prins Henrik fortæller til BT, at prinsen ikke har været ude for en ulykke i Egypten, men i stedet handler det om prinsens generelle helbred.

I løbet af januar måned har prins Henrik over flere dage været på ferie i Egypten. Her har prinsen blandt andet brugt tid sammen med sin gode ven hotelkædeejeren Enan Galaly.

Han fortæller til BT, at prins Henriks indlæggelse ikke skyldes en hændelse i det afrikanske land:

»Indlæggelsen har intet med prins Henriks besøg i Egypten at gøre. Der har ikke været et uheld eller på anden måde sket noget i Egypten, som er skyld i hans indlæggelse. Det har med hans generelle helbred at gøre. Og prinsens helbred vil jeg ikke udtale mig om. Det vil jeg lade hans læger gøre,« siger Enan Galaly, der bekræfter, at prins Henrik har opholdt sig i Egypten:

»Han har været i Egypten flere dage i januar, og han har nydt det. Prinsen har været sammen med mig næsten hele tiden,« siger Enan Galaly.

Prinsens hårde år

Indlæggelsen på Rigshospitalet kommer efter et par hårde år for den 83-årige prins. I sin nytårstale i 2015 meddelte hans hustru dronning Margrethe, at Prinsen ville ’drosle ned’ og gå på pension for således kun at deltage ved få offentlige begivenheder.

I juli 2017 blev prins Henrik indlagt på Aarhus Universitetshospital, hvor han blev opereret i lysken og bækken for en forsnævring i pulsårerne.

Kort tid efter blev han overført til Skejby Sygehus med en infektion i benet.

Og i september 2017 kom det frem, at prins Henrik ikke kun havde været fysisk svækket, men også havde fået konstateret demens.

'I forlængelse af et længere udredningsforløb og senest en række undersøgelser foretaget i løbet af sensommeren har et specialistteam ved Rigshospitalet nu konkluderet, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik lider af demens,' lød det i en pressemeddelelse fra Kongehuset.

'Diagnosen indebærer en svækkelse af Prinsens kognitive funktionsniveau. Omfanget af de kognitive svigt er ifølge Rigshospitalet større end forventeligt for Prinsens alder og kan ledsages af forandringer i væremåde, reaktionsmønstre, dømmekraft og følelsesliv og dermed også påvirke samspillet med omverdenen.'