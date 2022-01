Da prins Henrik døde i februar 2018, begyndte et helt nyt kapitel i Dronningens liv. Hun nåede at være gift med prinsen i over 50 år, og da han gik bort ændrede alt sig i Kongehuset.

»For mig og min familie har det været dybt bevægende at opleve den varme og sympati, der fra alle dele af det danske samfund er strømmet til os i forbindelse med Prins Henriks død og bisættelse,« udtalte Dronningen i et brev til danskerne i forbindelse med prinsgemalens død.

Pludselig skulle Dronningen lære at stå alene, når hun repræsenterede Danmark. Og det gjorde hun overraskende godt. Det faldt hende meget hurtigt naturligt.

Men i dagene efter prins Henriks død undrede mange sig over, hvorfor Dronningen smilede. Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, forklarede dengang, at det skyldtes, at hun blev rørt over danskernes varme.

Dronning Margrethe efter prins Henriks død i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»Kongefamilien har naturligvis bemærket den enorme varme, de har mærket undervejs. Man kan næsten se det på Dronningen,« sagde Balleby.

Efter prinsens død forsvandt der også noget schwung over de royale arrangementer i det danske kongehus. Prins Henrik spillede en stor rolle til Kongehusets sociale arrangementer til alt fra jagt til jul og påske. Det var prinsgemalen, der satte prikken over i'et – både når det kom til underholdningen og de kulinariske indslag.

Nu var det Dronningen selv, der skulle stå for det hele.

Prins Henriks død påvirkede også hendes lyst til at male. Igennem hele livet har dronning Margrethe elsket pensler og lærreder, men prinsgemalens død ændrede hende.

For nylig blev Dronningen eftertænksom, da hun i TV 2-dokumentaren 'Et liv som dronning' blev spurgt, om hun stadig tænkte på, hvad prins Henrik ville mene om hendes kunstprojekter.

Dronningen og prinsen i 2012. Foto: Mads Nissen

»Jeg har malet meget lidt, siden han døde,« sagde Dronningen og bekræftede, at hun savnede prinsens kunstneriske sans.

»Det kan være, det er derfor, jeg faktisk har malet meget lidt de sidste to-tre år,« tilføjede hun.

Dronning Margrethe og prins Henriks forelskelse begyndte, da Dronningen mødte den franske greve Henrik De Monpezat under en rejse til Skotland, og kort efter tog de på deres første date.

»Horisonten stod i flammer,« har Dronningen efterfølgende udtalt.

Den 10. juni 1967 blev parret gift i Holmens Kirke efter otte måneders forlovelse. Da kong Frederik døde i 1972, blev de regentpar, og selvom forelskelse blev hverdag, stoppede prins Henrik aldrig med at udtrykke sin kærlighed til Dronningen.

Da Dronningen fyldte 75 år, kørte hun i karat med prins Henrik i Aarhus. Foto: Kim Haugaard

Til parrets sølvbryllup i 1992 sagde han:

»For mig er du stadig den unge og livlige pige, som jeg forelskede mig i. Jeg vil fortsat gøre mig umage med at støtte dig og være ved din side med kærlighed og beundring.«

I 2017 bekræftede Kongehuset, at prins Henrik var ramt af sygdommen demens, og den 13. februar året efter døde han omgivet af sin familie på Fredensborg Slot.

Magtfordelingen i Kongehuset ændrede sig markant efter prinsens død. Kronprins Frederik blev hurtig kørt i stilling til at indtage en mere central rolle i Kongehuset. Det kom hurtigt til udtryk til Kongejagter, hvor Kronprinsen overtog styringen.

Desuden har han hjulpet sin mor ved statsbesøg, ligesom han har gennemført mange erhvervsfremstød med Kronprinsessen.