Prins Harrys bog 'Reserven' trak overskrifter over hele verden allerede inden, den var udkommet.

Men faktisk var den opsigtsvækkende biografi lige ved at ryge i vasken inden udgivelsen på grund af en ophedet strid mellem prins Harry og hans ghostwriter, John Moehringer.

Det fortæller forfatteren selv i en klumme i The New Yorker.

Ifølge John Moehringer insisterede prins Harry gennem to år på, at han ville have et særligt svar, han havde givet, med i bogen.

Et svar, som forfatteren fandt 'unødvendigt og tilnærmelsesvist vanvittigt' og derfor insisterede på at fjerne.

Til et møde for et år siden, hvor den britiske prins gennemgik sine sidste rettelser til bogen, blev hele projektet sat over styr på grund af uenigheden.

»Jeg var irriteret over prins Harry. Mit hoved hamrede, min kæbe var sammenbidt, og jeg begyndte at hæve stemmen. Alligevel var en del af mig i stand til at træde ud af situationen og tænke: 'Det er så mærkeligt. Jeg råber ad prins Harry'. Så, da Harry begyndte at give mig tilbage, mens hans kinder rødmede og hans øjne blev smalle, opstod en mere presserende tanke: 'Hov, det hele kunne ende lige her',« lyder det i klummen.

Scenen i bogen, hvor svaret fra prins Harry var faldet, var en militær øvelse.

Prins Harrys bog var ventet at ville forværre forholdet mellem ham og resten af den britiske kongefamilie. Den udkom officielt 10. januar og fik på dansk titlen 'Reserven', mens den spanske titel (som ses på billedet) kan oversættes til 'I skyggen'. Foto: Nacho Doce/Reuters

Under øvelsen skulle prins Harry tilfangetages af terrorister, men en af tilfangetagere brød en 'ukrænkelig regel', som der efterfølgende blev undskyldt for.

For mens tilfangetageren kvalte prins Harry op ad en væg, sendte han en 'modbydelig stikpille' til prinsens afdøde mor, prinsesse Diana.

I situationen svarede prins Harry hurtigt tilbage.

Et svar, som forfatteren betragtede som så 'unødvendigt og tilnærmelsesvist vanvittigt', at han ikke engang vil skrive det i sin klumme.

Og han ville i hvert fald ikke skrive det i bogen, selvom prins Harry 'tryglede' om at få det med.

For det ville udvande den symbolske pointe i, at prins Harry aldrig bliver fri fra sin store tragedie. Den stadig og evigt præsente sorg over sin mor, prinsesse Dianas bortgang.

'Til sidst pustede han ud og forklarede roligt, at folk havde betvivlet hans intellektuelle formåen hele hans liv, og dette glimt af klogskab beviste, at selv efter at være blevet sparket og slået og frataget søvn og mad, havde han sin forstand med sig,' forklarer John Moehringer i sin klumme.

Prinsesse Diana med sine to sønner, prins Harry og prins William, og sin daværende mand, den nuværende kong Charles, i 1995. To år efter døde prinsesse Diana i et biluheld. Foto: JOHNNY EGGITT

Hele bogen kunne være faldet med uenigheden.

Men prins Harry gav sig – lyttede til forfatterens råd og 'stolede på bogen'. Med rette.

Efter udgivelsen skulle prins Harry have været glad for ikke mindst de rekordsættende salgstal, men i allerhøjeste grad også for at have fortalt sin sandhed.

Hans mål var at rette alle de fejltagelser, der var blevet udgivet om ham og fortælle sin egen historie.

Og det lykkedes – til sidst.