I årevis var han briternes favoritprins – trods nogle vilde årtier med stoffer, sprut og en nøgenseance i Las Vegas.

Men efter flere kontroversielle angreb på kongehuset virker prins Harrys popularitet nu til at være i frit fald. Men hvad gik der galt? Og hvorfor bliver den engang så populære Harry ved med at kaste 'bomber' mod sin egen familie?

Mange husker nok stadig det stik, de fik i hjertet, da den kun 12-årige prins Harry måtte gå med bøjet hoved bag sin mors kiste til skue for hele verden.

Både den pågældende episode og omstændighederne omkring prinsesse Dianas død satte så stort et præg på hans liv, at han siden måtte søge psykologhjælp.

Mange husker nok dette triste billede af prins Harry, der må gå bag sin mors kiste. Foto: JEFF J MITCHELL Vis mere Mange husker nok dette triste billede af prins Harry, der må gå bag sin mors kiste. Foto: JEFF J MITCHELL

Prins Harry har selv fortalt, hvordan han røg ud i en nedtur med stoffer, sprut og vilde fester, der nogle gange endte i en stor kritik, som da han som 20-årige klædte sig ud som naziofficer til en fest.

Men prins Harry rejste sig, tog sig sammen, dyrkede sin folkelige stil og var i 2018 kongehusets mest populære medlem – og slog sågar dronning Elizabeth – viste en britisk YouGov-måling i 2018.

Men så blev han forelsket og gift med Meghan Markle, og sammen endte hertugparret med at forlade kongehuset i 2020. Og siden er det kun gået én vej for Harry – ned ad bakke. Briterne har tilsyneladende svært ved at forstå prinsens ageren.

»Man siger måske, at han har haft et hårdt liv, men derfor skal han ikke pisse i sin egen rede. På den ene side har han frasagt sig alle pligterne, men han kan alligevel føre sig frem og tage for sig af alle de goder, der også er ved at være kendt,« siger kongehusekspert og historiker Michael Bregnsbo fra Syddansk Universitet med henvisning til de mange millioner, som prins Harry og hertuginde Meghan tjener på deres efterhånden utallige tv-optrædener.

Tilbage i 2017 var prins Harry det næstmest populære medlem af det britiske kongehus. Her ses han i 2018 ved sit bryllup. Foto: Damir Sagolj Vis mere Tilbage i 2017 var prins Harry det næstmest populære medlem af det britiske kongehus. Her ses han i 2018 ved sit bryllup. Foto: Damir Sagolj

For det er det, der er humlen. Det, der startede med et langt og meget kontroversielt interview med Oprah Winfrey i begyndelsen af marts, er indtil videre blevet en meget lang kritik af kongehuset fra den før så populære prins Harry.

Torsdag kom han med endnu et angreb mod sin familie i endnu et afsnit i sin miniserie om mentale problemer, som han har lavet med Oprah. Egentlig et ret vigtigt emne at tage op – problemet er bare, at prinsen konstant kommer med små stikpiller til kongehuset. I seneste afsnit forklarede han blandt andet, at hans erfaring er, at pårørende har svært ved at håndtere psykiske problemer.

Og det skaber problemer – både for ham selv og kongehuset.

»Det er ikke godt for kongehuset. Han hævdede selv, at han ville trække sig tilbage fra det offentlige liv, og det kan man mildest talt ikke sige, at han har gjort. Han fører sig frem i medierne – de medier, som han selv var meget kritisk over for, og som han mente var ansvarlige for, at hans mor døde,« siger Bregnsbo.

Prinsesse Dianas tragiske død har haft en stor påvirkning på prins Harrys liv. Foto: JOHNNY EGGITT Vis mere Prinsesse Dianas tragiske død har haft en stor påvirkning på prins Harrys liv. Foto: JOHNNY EGGITT

Prins Harry har også fortalt, at han ikke ville påføre sine børn den smerte, han selv oplevede som barn.

»Jeg vil sikre, at jeg stopper den ring, så den ikke går videre,« udtalte han for nogle uger siden i podcasten 'Armchair Expert', hvor han talte om netop miniserien med Oprah. Her fortalte han også, at det at være kongelige nogle gange kunne føles som en blanding mellem at være et dyr i zoo og at medvirke i filmen 'The Truman Show', hvor hovedpersonen lever et opstillet liv, der dikteres af andre.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der i 20 år har boet i England, vurderer, at prins Harrys formål næppe er at skade kongehuset.

»Jeg tror ikke, det er ondsindet, for han virker oprigtig, når han siger, at der er nogle problemer, man er nødt til at adressere. Om det er rigtigt, det han siger, kan jeg ikke afgøre, men han virker ærlig,« siger han.

Harry virker til nærmest at have viet sit liv til at tale om mentale problemer. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Harry virker til nærmest at have viet sit liv til at tale om mentale problemer. Foto: HENRY NICHOLLS

Befolkningen er dog knap så begejstret. Mens en del af de yngre briter støtter op om prins Harry, så er de ældre generationer ikke hans største fans længere. Og prins Harrys popularitet er faldet drastisk, så han i den seneste britiske YouGov-måling nu ligger på en sjetteplads og dermed er overhalet af både sin bror, dennes kone samt af prinsesse Anne.

Ifølge Michael Bregnsbo er det ikke første gang, at en kongelig har oplevet så voldsomt dalende en popularitet. Også den spanske konge, der i sine yngre dage havde befolkning i ryggen, da han afværgede et militærkup, har oplevet en popularitetsderoute af de helt store.

Men prins Harry skal nok til at passe på:

»Det kan godt ske, at det kan give bagslag for ham,« siger han.