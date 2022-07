Lyt til artiklen

Det kan godt være, at prins Harry og hertuginde Meghan blev inviteret, da dronning Elizabeth i juni fejrede sine imponerende 70 år på tronen.

Men forholdet mellem Buckingham Palace og Montecito kan snart blive iskoldt igen.

For til efteråret udkommer prins Harrys længe ventede bog. Manuskriptet, der er skrevet af den Pulitzer-prisvindende forfatter J. R Moehringer, er netop blevet sendt til forlaget Penguin Random House.

Nu indledes den sidste fase af bogens produktion, inden den forventes at blive sendt på gaden op til julesalget.

Forleden talte prins Harry til Nelson Mandela Day i FN i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID

»Manuskriptet er klart, og nu skal advokaterne gennemgå det. Men bogen er nu ude af prins Harrys hænder. Og den bliver udgivet i år,« siger en kilde i forlagsbranchen til The Sun.

Forlaget Penguin Random House og ghost-writeren Moehringer holder selvfølgelig kortene tæt ind til kroppen, så ingen detaljer slipper ud. Men en kilde fortæller til Page Six, at indholdet er meget 'saftigt'.

»Der er noget indhold, der burde gøre hans familie bekymret,« siger vedkommende.

Ifølge royale eksperter i Storbritannien kan vi forvente, at bogen kommer til at indholde emner som prins Harrys opdragelse, det anstrengte forhold til hertuginde Camilla, alt om Megxit og den mobning, parret hævder, at hertuginde Meghan blev udsat for, inden de forlod England og flyttede til Montecito i Californien.

Prins Harry har selv udtalt, at bogen kommer til at indeholde 'højdepunkter og nedture, fejl og lærestreger. Et førstehåndsintryk af mit liv, der er præcist og ærligt.'

Prins Harry og hertuginde Meghan forlod det britiske kongehus under stort drama i 2021. Foto: MATT DUNHAM

Det meste af bogens indhold er formentlig blevet til, inden prins Harry og hertuginde Meghans rejse til England i forbindelse med Dronningens platinjubilæum i juni.

Det har en stor betydning, mener historiker og kongehuskommentator, Robert Lacy, der forklarer, at prinsen og hertuginden var meget vrede netop inden jubilæet.

»Så Harry vil måske fortryde noget af det, han har sagt,« siger Lacey til The Guardian.

Lacy mener dog at være sikker på, at bogen ikke kommer til at kritisere Dronningen.

»Han vil demonstrere, at han er loyal over for sin farmor og dermed monarkiet. Men alle andre er er legitime mål for kritik,« vurderer Robert Lacy over for avisen.

Det er ikke den eneste sprængfarlige bog om det britiske kongehus, der kommer på gaden i år. Forfatteren Tom Bowers bog *Revenge' er netop udkommet.