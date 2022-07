Lyt til artiklen

En dommer har besluttet, at der var tale om en æreskrænkende artikel om prins Harry i Daily Mail.

Det skriver flere britiske medier – heriblandt BBC.

Det drejer sig om en artikelserie, hvor avisen havde beskrevet prinsens 'kamp' med det britiske indenrigsministerium omkring hans brug af bodyguards, da han besøgte England.

Artiklen blev bragt i februar.

Advokater for prins Harry udlagde i retten, at man mente, der var tale om ærekrænkelse, fordi prinsen ikke havde 'løjet' over for offentligheden omkring sin brug af sikkerhedspersonale, som artiklen ellers antydede.

»Påstande om at en person har løjet over for folk eller forsøgt at holde noget hemmeligt er meget seriøst og bruges til at sænke opfattelsen af ham i folks øjne,« forklarede Jusin Rushbrooke, der er advokat for prins Harry.

I den modsatte lejr forklarede Andrew Caldecott, der var forsvarer for Daily Mails udgiver ANL – Associated Newspapers Limited -, at man ikke mente, der var tale om løgne i artiklen, og at den på ingen måde ledte til forvirring hos læseren.

Fredag besluttede dommeren dog, at der var tale om en ærekrænkelse i artiklen.

Dermed kan sagen gå videre til en fuld retssag, hvor begge parter igen skal argumentere for deres version af sandheden.

I en udtalelse fra prins Harry i juni har prinsen beskrevet, at sagen har givet 'stress, skam og har såret ham'.