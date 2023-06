Prins Harry deler i disse dage sine anklager mod den britiske presse. Ifølge prinsen har pressen nemlig hacket hans telefon fra 1996-2011 for at komme helt tæt på hans personlige traumer og sælge forsider.

Men sagen handler om meget mere. Det fortæller kongehuskommentator for Berlingske, Jakob Steen Olsen, til B.T.

»Prins Harry har gjort det til sin livsmission at hævne sin dårlige barndom, som han mener, at pressen er skyld i. Han beskylder pressen for alt dårligt og den paranoia, han har haft gennem sit liv, er også pressens skyld.«

Er det her en vindersag for prins Harry? Kan det rykke ved hans ry hos den britiske befolkning?

»Hans popularitet er på et nulpunkt i den britiske befolkning. I forbindelse med kroningen af hans far, kong Charles, blev der lavet målinger, og der ligger hans troværdighed og roder rundt på bunden med Meghans. Englænderen har svært ved at købe deres historie generelt.«

Kongehuskommentatoren mener dog ikke, at udsigten til ikke at blive mere populære kommer til at have betydning for prins Harrys engagement i sagen mod pressen.

»Det er hans mission i tilværelsen at hævne den dårlige barndom, som han mener, medierne er skyld i. Det er ikke for at få sympati i befolkningen. Han fremturer med en mærkesag, som han altid har haft.«

Pressen var igen markant til stede, da prins Harry havde sin tur i retten. Foto: Hannah McKay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Pressen var igen markant til stede, da prins Harry havde sin tur i retten. Foto: Hannah McKay/Reuters/Ritzau Scanpix

Jakob Steen Olsen ser heller ikke prinsens seneste møde med offentligheden som det plaster på såret, der i den grad kræves mellem prins Harry og resten af den royale britiske familie.

»Det her bringer ham ikke tættere på den britiske kongefamilie. De har valgt en anden strategi, når det kommer til medierne. De har valgt ikke at lægge sig ud med dem, og det er ovenikøbet kommet frem, at prins William har indgået forlig i samme sag.«

Derudover mener kongehuskommentatoren, at Harrys vidneudsagn kan blive en rigtig hovedpine for kong Charles.

»Det, som Charles gerne vil, og det han skal, så kongehuset ikke bliver irrelevante, det er, at han skal have ro på. Det skal ikke ligne en sæbeopera, hvor Harry og Meghan har hovedrollerne, butikken skal passes i ro og mag.«

Men et endnu køligere forhold til sin far og resten af familien lader ikke til at have en effekt på prins Harry.

»Det er helt tydeligt, at det er en besættelse, han er båret af en hellig ild. Han tror han kan sone alt det med den ulykkelige barndom og sin mors død. Han kanaliserer alt det dårlige over i pressen. Hvis man har læst hans bog, så kan man nok godt se, at det er karaktertræk ved prins Harry, at det altid er alle andres skyld, når der er gået noget galt i hans tilværelse.«

Og selv med en sejr, så tror Jakob Steen Olsen ikke, at det afslutter prinsens vendetta mod pressen.

»Han håber jo, at han får en afslutning, må man gå ud fra. Det handler ikke bare om retfærdighed, men også om et menneske der er ødelagt, spørgsmålet er, om han får denne her retfærdighed, fordi der er intet, der tyder på, at hverken han eller Meghan slipper for interessen fra pressen,« lyder det.

Sagen kører lige nu i retten i London. Prins Harry har vidnet over to dage. Det vides endnu ikke, hvornår sagen forventes helt afsluttet.