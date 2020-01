»Vi havde ikke noget andet valg.«

Sådan lyder det søndag aften fra britiske prins Harry om aftalen med dronning Elizabeth om, at han og hertuginde Meghan mister deres royale titler og fratages apanage.



Det skriver Sky News, der søndag er til stede ved et velgørenhedsarrangement, hvor prins Harry holder tale.

Om bruddet med det britiske kongehus fortæller prinsen også, at det volder ham stor sorg.

Den åbenhjertige udmelding fra prinsen kommer dagen efter, hvor det blev kendt, at parret fra foråret 2020 altså frasiger sig retten til at bruge deres kongelige titler.

'Efter flere måneder med samtaler er jeg tilfreds med, at vi i fællesskab har fundet en konstruktiv løsning for mit barnebarn og hans familie,' lød det lørdag fra dronning Elizabeth II i en udtalelse fra det britiske kongehus.

'Harry, Meghan og Archie (parrets barn, red.) vil altid være en meget elsket del af min familie,' lød det videre fra den 93-årige britiske monark, der understregede, at aftalen skal ses som et resultat af parrets ønske om et mere selvstændigt liv.

