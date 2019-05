Meghan Markle har mandag morgen født en sund og rask søn.

Og prins Harry lægger ikke skjul på, at han er mere end imponeret over sin kone.

»Hvordan nogen kvinde gør, det de gør, er slet ikke til at fatte,« sagde en tydeligt glad og stolt far, da han mandag eftermiddag stillede sig frem foran den ventende presse i Windsor.

Prins Harry fortalte ligeledes, at parret har fået en sund og rask dreng, og at han selv er en meget glad far.

»Det har været den mest fantastiske oplevelse, jeg nogensinde kunne have forestillet mig,« lød det fra prinsen.

Han fortæller, at både mor og baby har det godt.

»Vi er begge to fuldstændig begejstrede og så taknemmlige for al den kærlighed og støtte fra alle derude,« lød det fra den britiske prins.

Den seneste tid har der været mange spekulationer omkring navnet på Meghan Markle og prins Harrys barn.

Her må hertugen af Sussex dog stadig være svar skyldig.

»Vi snakker stadig om navne. Babyen er kommet lidt sent, så vi har haft lidt mere tid til at tænke over det, men det er den næste del,« sagde prins Harry til den fremmødte presse.

Kensington Palace har tidligere annonceret, at Meghan Markle og prins Harry ønskede at holde fødslen af deres barn privat i den første tid.

Dermed bryder parret med en lang tradition i det britiske kongehus, hvor de royale normalt viser deres nyfødte frem få timer efter fødslen.

Foran pressen kunne prins Harry dog afsløre, at vi ikke skal vente meget længere på at se den lille nyfødte dreng.

»Vi vil se jer allesammen om cirka to dage som planlagt, som en familie, for at dele det her med jer, så alle kan se babyen.« sagde en glad prins Harry.