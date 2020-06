Prins Harry har skrevet et brev, hvor han understreger, hvilke risici verden står overfor nu og i fremtiden.

Disse risici er han også bange for kommer til at påvirke fremtiden for hans søn, Archie.

Det skriver Express.

I brevet kommer han også med forslag til, hvordan verden skal komme videre for at undgå en eventuel 'udryddelseskrise'.

I brevet skriver Prins Harry:

»Siden jeg blev far, føler jeg, at presset er endnu større for at sikre, at vi kan give vores børn den fremtid, de fortjener, en fremtid, der ikke er taget fra dem, og en fremtid fuld af mulighed og muligheder,« skriver han, inden han fortsætter.

»Jeg vil have, at vi alle skal kunne fortælle vores børn, at ja, vi så dette komme, og med beslutsomhed og hjælp fra en ekstraordinær gruppe engagerede personer, gjorde vi, hvad der var nødvendigt for at gendanne disse vigtige økosystemer.«

Prins Harry skriver også, at han mener, at videnskaben har talt, og at vi måske har et årti til at komme på rette kurs, inden vores skæbne er forseglet.

Prins Harry og Meghan Markle bor i Beverly Hills, i skuespiller Tyler Perrys kæmpe hus til 14 millioner dollars, sammen med deres søn Archie.