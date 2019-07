Det ligner et helt almindeligt royalt familieportræt, som de sidder der.

Hertuginde Meghan og prins Harry. Med deres lille søn Archie på skødet iført dåbskjole.

Omgivet af den nærmeste familie.

Men kigger man nærmere på personerne i baggrunden, så finder man en lille hilsen til prins Harrys mor, afdøde prinsesse Diana.

Det officielle foto fra den britiske dåb. Foto: POOL Vis mere Det officielle foto fra den britiske dåb. Foto: POOL

Hertuginde Meghan og prins Harry brød – igen – traditionerne, da de lørdag inviterede til dåb uden at invitere pressen.

Kun knap 25 særligt indbudte gæster fik lov at se Archie Harrison Mountbatten-Windsor få sit lange navn og lidt vand i håret i St George's Chapel, hvor forældrene også blev gift sidste år. Og blandt den lille skare var prinsesse Dianas to søstre, lady Sarah McCorquodale og lady Jane Fellowes.

Det er sjældent, at to personer så langt ude i familien får to så fremtrædende pladser i midten af et royalt familieportræt – hvis de da overhovedet får lov at komme med. Men flere britiske medier mener, at det er prins Harrys måde at sende en kærlig hilsen til sin mor, som desværre ikke selv kunne stå og smile bag sit barnebarn sammen med hertuginde Meghans mor, Doria Ragland.

På billedet optræder også prinsens far, prins Charles, og hans anden hustru, Camilla, mens storebror prins William og hans hustru, hertuginde Kate, ses yderst til højre. Dronning Elizabeth – Archies oldemor – kunne desværre ikke være til stede ved dåben, da det ikke passede ind i hendes kalender.

Lady Sarah McCorquodale og lady Jane Fellowes var blandt de allerførste, der hørte om fødslen af lille Archie i maj. Det fortalte det britiske kongehus selv i en pressemeddelelse:

'Dronningen (Elizabeth, red.), hertugen af Edinburgh (dronningens mand, prins Philip, red.), prinsen af Wales (Harrys far, prins Charles, red.), hertuginden af Cornwall (Charles' hustru, Camilla, red.), hertugen og hertuginden af Cambridge (William og Kate, red.), lady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale og Earl Spencer (Dianas lillebror, red.) er blevet informeret og er henrykt over nyheden,' lød det.

Prins Harrys to mostre var også inviteret til hans og Meghans bryllup sidste år.

Prins Harry har flere gange åbnet op om savnet af sin mor, der døde i en trafikulykke i 1997. I en tale på 10-året for hendes død sagde han:

Prinsesse Dianas søskende, Sarah McCorquodale, Jane Fellowes og Earl Spencer, til venstre i billedet ved afsløringen af et mindesmærke for den afdøde prinsesse i 2004. Til højre ses Dianas sønner, William og Harry. Foto: FIONA HANSON Vis mere Prinsesse Dianas søskende, Sarah McCorquodale, Jane Fellowes og Earl Spencer, til venstre i billedet ved afsløringen af et mindesmærke for den afdøde prinsesse i 2004. Til højre ses Dianas sønner, William og Harry. Foto: FIONA HANSON

»William og jeg kan dele vores liv ind i to dele. Der er årene, hvor vi var velsignede med den fysiske tilstedeværelse af både vores mor og far. Og så er der de 10 år siden vores mors død.«

»Hun var vores værge, ven og beskytter. Ikke én gang lod hun sin ukuelige kærlighed til os være usagt eller skjult. Bag mediernes søgelys, for os, to børn, var hun simpelthen bare den allerbedste mor i hele verden,« har prins Harry også sagt.

Ved sin dåb 6. juli bar Archie en genskabt version af den dåbskjole, hans far også bar ved sin egen dåb i 1984.

Silkekjolen blev syet i 1841 til dronning Victorias datters dåb og er siden gået i arv, indtil den nuværende dronning, Elizabeth, i 2004 bad om at få lavet en kopi, så man kunne gemme den originale kjole i den nuværende stand til eftertiden.