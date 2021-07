20 millioner dollars, svarende til over 126 millioner danske kroner.

Det er angiveligt så mange penge, som prins Harry som minimum er blevet forudbetalt for sin nye bog, der udkommer i slutningen af 2022.

Det mener Page Six i hvert fald at vide.

Den kommende bog er en erindringsbog, som fortæller historien om prins Harrys liv på en 'personlig og ærlig' måde.

Det er forlaget Penguin Random House, som står bag bogen.

Det er det samme forlag, som i sin tid betalte Barack Obama historiske 65 millioner dollars for at udgive den tidligere præsidents erindringer i bogen 'Et forjættet land'.

Da nyheden om prins Harrys kommende bog kom ud mandag, sagde Prinsen, at han har planer om at donere overskuddet fra bogen til velgørenhed.

Det er uvist, om de mindst 20 millioner dollars, han har fået i forudbetaling, er inkluderet, eller om han beholder dem selv.

Prins Harrys nye bog udkommer i slutningen af næste år. Foto: VALERIE MACON Vis mere Prins Harrys nye bog udkommer i slutningen af næste år. Foto: VALERIE MACON

Den britiske prins bruger en såkaldt ghostwriter til at skrive sin bog, og ifølge Page Six er dennes løn en del mindre end Prinsens.

Ghostwriteren, der hedder J.R. Moehringer, skal dog ikke umiddelbart være bange for at gå sulten i seng.

Han skal nemlig angiveligt have fået en forudbetaling på en million dollars, hvilket svarer til omtrent 6,3 millioner danske kroner.

Det var forlaget Penguin Random House, som mandag selv afslørede nyheden om bogen. I den forbindelse skrev de følgende på Twitter:

»I personlige og ærlige erindringer fra en af de mest fascinerende og indflydelsesrige personer i vores tid deler Prins Harry for første gang hele historien om de oplevelser, eventyr, tab og livslektioner, der har formet ham,« skriver forlaget om den kommende bog.

Bogen kommer ifølge forlaget til at handle om prins Harrys liv i offentlighedens søgelys – fra hans barndom til i dag. Med i bogen kommer også hans to ture til Afghanistan som udsendt soldat.

Prins Harry har selv udtalt følgende om bogen:

»Jeg skriver denne bog, ikke som den prins jeg blev født, men som den mand jeg er blevet.«