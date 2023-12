Fredag vandt prins Harry en stor sejr, da han i retten fik medhold i 15 af 33 anklagepunkter mod den britiske medievirksomhed Mirror Group.

Prins Harry tilkendes en erstatning på 140.600 pund. Det svarer til 1,2 millioner kroner.

Nu sætter han så selv ord på sejren. Det skete gennem en udtalelse, som hans advokat læste op i retten.

'Denne sag handler ikke kun om hacking. Den handler om en systemisk praksis med ulovlig og forfærdelig opførsel, efterfulgt af snyd og ødelæggelse af beviser, hvis chokerende omfang kun kan afsløres gennem denne retssag,' siger prins Harry i en udtalelse, skriver People.

Retten har blandt andet fundet det bevist, at prins Harry i årevis fik aflyttet sin telefon.

Domstolen giver derudover prins Harry ret i, at han også har været offer for andre former for ulovlige arbejdsmetoder fra de journalister, der arbejdede for Mirror Group og skrev om ham.

I sin udtalelse siger prins Harry videre, at der er blevet bragt æreskrænkende historier om ham samt brugt intimiderende taktikker, siden han for fem år siden klagede over Mirror Group.

'Jeg har fået at vide, at man kan brænde sig, når man dræber drager, men i lyset af dagens sejr og vigtigheden af at gøre det, der er nødvendigt for en fri og ærlig presse, er det en pris, der er værd at betale. Missionen fortsætter', lyder det videre i udtalelsen.

Hos Mirror Group anerkender man afgørelsen og vil nu se fremad.

'Hvor historiske forseelser har fundet sted, undskylder vi uforbeholdent, har taget det fulde ansvar og betalt passende kompensation,' siger en talsperson fra Mirror Group.