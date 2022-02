Prins Harry og det britiske kongehus har haft et ret så anspændt forhold de seneste år, efter han valgte at trække stikket.

Og der er intet, der tyder på, at førstnævnte har tænkt sig at ændre på dette. Tværtimod.

Ifølge anonyme kilder, som af Mirror angives som værende tætte venner af prins Harry, har han i slutningen af 2022 tænkt sig at udgive en selvbiografi, som 'vil ryste Kongehuset i sin grundvold'.

Her skulle han angiveligt være klar til at fortælle, hvad han virkelig mener om sin stedmor, Camilla Parker-Bowles.

Og selvom ingen med sikkerhed kan vide, hvad han har tænkt sig at skrive, er der noget, der kan indikere, at bogen bliver ganske sprængfarlig.

Arbejdet er i hvert fald foregået i smug og har stået på i et år. Ifølge det britiske medie har det i den grad taget dronning Elizabeth, prins Charles og prins William med bukserne nede.

Prinsen skulle ovenikøbet have allieret sig med den Pulitzerprisvidende ghostwriter JR. Moehringer.

Om prins Harry blot brænder for at få sin side af historien ud, eller om der er et andet incitament til at skrive en bog, vides ikke, men helt sikkert er det, at han tager sig godt betalt.

Ifølge Daily Mail får den 37-årige prins nemlig 130 millioner kroner for at dele sine tanker om familien.

Det er meningen, at bogen skal i handlen op til årets julesalg.