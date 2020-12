Efter flere ugers stilhed har Prins Harry meldt sig på banen med en kommentar til offentligheden. Denne gang handler det om corona.

En kommentar, som nogle måske vil mene er lidt langt ude. Han foreslår nemlig, at corona skal opfattes som en irettesættelse fra moder natur.

»Nogle sagde til mig i starten af pandemien, at det er, som om moder natur har sendt os op på værelset for at tænke over vores dårlige opførsel, og hvad vi har gjort,« siger prinsen ifølge Sky News.

Og hvad er det så helt præcist, vi har gjort, siden moder natur kommer med en løftet pegefinger i form af en pandemi?

Ja, ifølge Prins Harry er det fordi, vi ikke passer godt nok på miljøet.

»Det får mig til at tænke på, hvor sammenkoblede vi alle er, ikke bare mennesker imellem, men også til naturen. Vi tager så meget fra moder natur, og vi giver knapt noget tilbage,« fortsætter prinsen.

Hvis Prins Harry har ret, så er det altså lidt af en skideballe, som moder natur er ude med. Torsdag aften har antallet af personer, der er døde med coronavirus, nemlig rundet 1,5 millioner på verdensplan. Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Det er ikke første gang, Prins Harry er ude og tage miljøet i forsvar. Han har ad flere omgange talt om beskyttelse af både naturen og miljøet, som han ikke mener, vi passer godt nok på.

»Enhver regndråbe, som falder fra himlen, er et bevis på den udtørrede jord. Hvad nu hvis hver og en af os var en en regndråbe? Hvad nu hvis vi alle sammen bekymrede os? Det gør vi, fordi vi er nødt til det, og fordi at naturen i sidste ende er vores livsressource,« aflsutter Prins Harry.