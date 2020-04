Der er nok nogle syge, som har måttet kigge to gange, da hjælpen troppede op ved deres dør.

Prins Harry og hertuginde Meghan havde nemlig valgt at hjælpe til som frivillige med at dele måltider ud til folk, som ikke selv kan komme ud og købe ind i disse corona-ramte tider.

Det royale ægtepar, der tidligere på året trådte tilbage som fremtrædende medlemmer af det engelske kongehus, delte maden ud i den amerikanske storby Los Angeles, skriver CNN.

Det var organisationen Project Angel Food som parret leverede måltider for, og maden blev delt ud til syge mennesker, som ikke kan skaffe mad selv.

Project Angel Food har oplevet en stor stigning i efterspørgsel, efter coronaen har ramt Amerika.

Derfor var det også en tiltrængt, hjælpende hånd, som parret kunne give.

Det var dog ikke helt åbenlyst for alle, hvilke prominente gæster, der kom forbi, fortæller Richard Ayoub, direktør for organisationen.

Han siger, at der var en af personerne, der modtog støtten, som først efter udleveringen, havde indset, at det var prins Harry og hertuginde Meghan, som delte mad ud.

De havde været meget afslappet klædt på, og så var alle regler i forhold til masker, handsker og afstand også blevet overholdt.

Parret har for nyligt oplyst, at de starter en fond, som er opkaldt efter deres søn, Archie.

Fonden hedder Archewell, og den skal blandt andre organisationer også støtte Project Angel Food.

Direktør Ayoub siger, at han ikke ved, om parret vil vende tilbage for at udføre mere velgørende arbejde, men at de ville være velkomne, hvis det var.