Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Harry og hertuginde Meghan har længe skabt virak i det britiske kongehus.

Nu er parret så blevet degraderet på den britiske kongefamilies officielle hjemmeside.

Da de stadig var arbejdende medlemmer af kongehuset, blev både Harry og Meghan listet lige under prins William og prinsesse Kate.

Det ændrede sig i starten af 2020, da parret valgte at træde tilbage fra deres officielle pligter og derved stoppe som 'arbejdende medlemmer' af kongehuset. Her blev de tildelt en plads på midten af hjemmesiden – lige under prinsens faster, prinsesse Anne.

I forbindelse med dronning Elizabeths bortgang 8. september har hjemmesiden nu atter fået en opdatering, og nu er prins Harry og hertuginde Meghan altså ikke længere at finde i midten.

I stedet har de nu erhvervet sig bundplaceringen, som de deler med prins Andrew, der ligeledes har været medvirkende til en hel del negative overskrifter.

Her ses det, at prins Harry og Meghan er side om side med prins Andrew på hjemmesiden. Vis mere Her ses det, at prins Harry og Meghan er side om side med prins Andrew på hjemmesiden.

Sidstnævnte mistede i januar kongehusets officielle støtte, efter Virginia Giuffre lagde sag an mod prinsen og påstod, at hun blev presset til at have sex med ham tre gange i 2001 og for sin forbindelse til den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Da de ikke længere er 'arbejdende medlemmer', måtte hverken prins Harry eller hans onkel, prins Andrew, bære militæruniform da dronning Elizabeths kiste blev kørt til begravelsesceremonien i Westminster Abbey i London – ligesom de heller ikke fik lov til at gøre honnør, da kisten skulle det sidste stykke ind i kirken.