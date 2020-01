Far er ikke vred, far er skuffet.

Den ældgamle talemåde passer meget godt på reaktionen fra hertuginde Meghans far, Thomas Markle, efter den opsigtsvækkende nyhed om, at hertugparret af Sussex trækker sig tilbage fra den kongelige familie.

»Jeg vil bare sige, at jeg er skuffet,« lyder det kortfattet fra den pensionerede lysmand i en kommentar til US Weekly.

Onsdag meddelte prins Harry og hertuginde Meghan, at de 'siger op.'

Vis dette opslag på Instagram “After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA Et opslag delt af The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) den 8. Jan, 2020 kl. 10.33 PST

Det royale par ønsker at trække sig tilbage fra rampelyset og vil arbejde på at blive økonomisk uafhængige.

I et opslag på Instagram meddelte de, at de træder tilbage fra rollen som 'fremtrædende' medlemmer af den kongelige familie.

Det kan godt være, at Thomas Markle nøjes med at sige, at han er skuffet, men der har været rigeligt med vrede og sårede følelser mellem far og datter de seneste år.

De to har angiveligt ikke talt sammen, siden Thomas Markle under stort postyr meldte afbud til brylluppet med prins Harry.

Parret ved deres forlovelse på Kensington Palace i London i efterårets 2017. (Arkivfoto) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Parret ved deres forlovelse på Kensington Palace i London i efterårets 2017. (Arkivfoto) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hans undskyldning var, at han havde fået et hjerteanfald, og at hans dårlige helbred forhindrede ham i at rejse den lange vej over Atlanten for at deltage i brylluppet.

Kritiske røster mente dog snarere, at det var den megen negative omtale af faderen i diverse medier, der gav ham kolde fødder.

I ugerne op til brylluppet havde faderen nemlig fået en fotograf til at tage billeder af ham, som lignede paparazzi-fotos. Meningen var tilsyneladende at promovere faderen, men billederne virkede som en rød klud på prins Harry, der har haft et mildt sagt anstrengt forhold til store dele af pressen efter hans mors død i 1997.

Derfor kom Thomas Markle ikke som ellers planlagt til at føre sin datter til alters. Den opgave overtog i stedet hendes svigerfar, prins Charles.

Det var Harry fra, prins Charles, der førte Meghan Markle til alteret, da hun for snart to år siden blev til hertuginde. Foto: POOL New Vis mere Det var Harry fra, prins Charles, der førte Meghan Markle til alteret, da hun for snart to år siden blev til hertuginde. Foto: POOL New

Selv om Thomas Markle flere gange offentligt har begrædt, at han ikke længere har kontakt til sin datter og gang på gang har fortalt, at han har sagt undskyld til hende, så har Meghan angiveligt hverken set eller talt med sin far siden brylluppet.

Thomas Markle har også åbent fortalt, at han er ulykkelig over, at han endnu ikke har fået lov til at se sit lille nye barnebarn, Archie.

Både Meghans halv-søster og halv-bror har gentagende gange sværtet hende til i pressen og omtalt hende som egoistisk og manipulerende.

Hvad de mener om hertugparrets kontroversielle beslutning, har vi endnu til gode at høre, men mon ikke det er et spørgsmål om tid, før en af dem - igen - letter hjertet i medierne.