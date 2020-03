For første gang, siden coronaudbruddet tog et fast greb om Europa, sætter prins Harry og hertuginde Meghan ord på krisen.

Det sker i et opslag på Instagram, hvori parret indleder med ordene: 'Dette er usikre tider.'

Teksten er delt med et billede, hvor der på blå baggrund står teksten: 'Dette øjeblik er et sandt vidnesbyrd om den menneskelige ånd' - og i opslagsteksten er der endnu flere ord herom.

'Nu - mere end nogensinde - har vi brug for hinanden. Vi har brug for hinanden for sandhed, for hjælp og for at føle os mindre ensomme i en tid, der ærligt talt kan føles ret skræmmende.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) den 18. Mar, 2020 kl. 8.17 PDT

I opslaget bliver de, der har brug for hjælp, samt dem, der yder hjælpen, nævnt. Og den velvilje, som befolkningen viser, er inspirerende, lyder det fra parret, der ellers ikke har givet megen lyd fra sig siden 9. marts.

Her deltog de i anledning af Commonwealth-dagen i officielle arrangementer ved Westminister Abbey, og det var efter alt at dømme deres sidste officielle pligter, før de 31. marts træder tilbage fra det britiske kongehus.

Deres exit betyder blandt andet, at de mister deres titler og apanagen, men meget tyder altså på, at parret fortsat tager deres ansvar som - hvis ikke royale - så kendte personer med en stor portion seriøst.

I føromtalte opslag fortsætter de:

'Vi taler ofte om medfølelse. Alles liv er på den ene eller den anden måde berørt af dette, hvilket forener os globalt. Det er ubestridt vigtigt, at vores tilgang til hinanden og vores samfund er præget af empati og venlighed.'

Og netop empati og venlighed vil blive nøgleordene de kommende uger, mener hertugparret, som også oplyser, at de løbende vil dele informationer om situationen for at hjælpe folk til at navigere i uvisheden.

Det betyder, at følgere på parrets Instagram-profil snart vil kunne finde myndighedernes anbefalinger og udsagn fra eksperter.

Parret planlægger desuden at dele såkaldte inspirerende stories, som kan være med til at højne humøret i denne kaotiske tid.

Hertugparret er her fotograferet 9. marts - ved deres sidste officielle pligt foreløbigt. Foto: Henry Nicholls Vis mere Hertugparret er her fotograferet 9. marts - ved deres sidste officielle pligt foreløbigt. Foto: Henry Nicholls

'Vi er alle sammen i dette - og som et globalt samfund kan vi hjælpe hinanden igennem og bygge et digitalt kvarter, der føles sikkert for os alle,' lyder det afsluttende fra parret.

I Storbritannien er mere end 2.600 mennesker blevet konstateret smittede med coronavirus. Heraf har virussen indtil videre kostet 72 mennesker livet.

Premierminister Boris Johnson og hans regering er tidligere blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at inddæmme virusudbruddet.

Onsdag aften besluttede regeringen dog at lukke landets skoler på ubestemt tid. Det kan du læse mere om i B.T.'s liveblog, der dækker den aktuelle corona-situation.