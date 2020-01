Prins Harry og hertuginde Meghan mister deres royale titler og apanagen.

Fra foråret 2020 kan parret ikke længere kalde sig kongelige højheder.

Det oplyser det britiske kongehus ifølge Reuters.

»Efter flere måneder med samtaler er jeg tilfreds med at vi i fællesskab har fundet en konstruktiv løsning for mit barnebarn og hans familie,« siger dronning Elizabeth II i en udtalelse fra det britiske kongehus.

»Harry, Meghan og Archie (parrets barn, red.) vil altid være en meget elsket del af min familie,« tilføjer den britiske monark - og understreger at aftalen skal ses som et resultat af parrets ønske om et mere selvstændigt liv.

Aftalen er således kommet i stand efter at hertugparret af Sussex for lidt over en uge siden skabte en del furore ved at oplyse, at de ønskede at trække sig tilbage som seniormedlemmer fra den kongelige familie.

»Hertugen og hertuginden af Susse (prins Harry og hertuginde Meghan, red.) er taknemmelige overfor hendes majestæt og den royale familie for deres støtte, idet de nu kaster sig over et nyt kapitel i deres liv,« lyder det i udtalelsen fra det britiske kongehus.

»Som en del af den nye aftale forstår de, at de nu bliver nødt til at træde tilbage fra deres royale pligter, herunder officielle militærarrangementer. De vil ikke længere modtage offentlige midler for at udføre royale pligter (det, vi i Danmark kalder apanage, red.),« fortsætter meddelelsen.

Prins Harry og hertuginde Meghan vil dog beholde deres private protektorater, men vil ikke længere formelt repræsentere Dronningen.

»Sussex'erne vil ikke længere benytte deres royale titler, idet de ikke længere er aktive medlemmer af kongefamilien,« står der i meddelelsen.

Parret lover også for fremtiden at leve op til de værdier, det britiske kongehus og dronning Elizabeth står for.

Som en del af aftalen lover prins Harry og hertuginde Meghan også at tilbagebetale udgifterne til renoveringen af deres hjem, Frogmore Cottage, som stadig vil være deres britiske residens. Renoveringen løb op i 24 millioner kroner - som i første omgang blev betalt af de britiske skatteborgere.

Den nye model vil træde i kraft i foråret 2020.

