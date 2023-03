Lyt til artiklen

Tirsdag kom nyheden, om at prins Harry og hertuginde Meghans datter Lilibet var blevet døbt og nu ville modtage en prinsessetitel.

I et forsvar for titlen har hertugparret nu delt en udtalelse, der slår fast, at børnene har en føderet til titlen, samt at det er aftalt med monarken, kon Charles.

Det skriver Daily Mail, der har fået udtalelsen fra parrets talsperson.

»Børnenes titler har været en føderet, siden deres bedstefar blev monark. Dette har været afgjort i nogen tid i overensstemmelse med Buckingham Palace,« siger en talsperson for prins Harry og hertuginde Meghan.

Indtil kong Charles blev monark har prins Harrys børn, den tre årige Archie og knap to årige Lilibet haft titlerne 'master' og 'miss' på Buckingham Palaces hjemmeside.

Men da dronning Elizabeth i september gik bort, og Charles blev konge, overgik prinse- og prinsessetitlerne automatisk til Harrys to børn.

Disse titler vil nu blive opdateret bekræftede det britiske kongehus tirsdag.

I det omtalte interview med Oprah Winfrey fra 2021 udtalte hertuginde Meghan, at kongehuset ikke ville have at Archie blev prins.

Ifølge Daily Mail har samtalerne vedrørende titlerne til Lilibet og Archie været foretaget forud for dåben, der blev afholdt fredag.

Datteren Lilibet vil fremover nu tiltales som prinsesse Lilibet Diana, og det vil være op til hende selv, om hun vil omtale sig som prinsesse, skriver Daily Mail.

For nylig kom det frem, at prins Harry og hertuginde Meghan har modtaget en invitation til kroningen af kong Charles, men det er endnu ikke meldt officielt ud om, de deltager.