For nogle forældrepar kan det nærmest kun gå for langsomt med at vise deres nyfødte barn frem på de sociale medier.

Men lige anderledes har det været for prins Harry og Meghan Markle, hertuginden af Sussex.

4. Juni i år blev de således forældre for anden gang, da datteren Lilibet Diana Mountbatten-Windsor kom til verden.

Men det er først nu, at omverdenen får lov til at se, hvordan hun ser ud. Det sker på familiens julekort, som den amerikanske velgørenhedsorganisation Team Rubicon har delt på Instagram.

Ifølge Sky News står der blandt andet følgende på julekortet:

»I år, 2021, bød vi vores datter, Lilibet, velkommen til verden. Archie gjorde os til mor og far, og Lili gjorde os til en familie.«

»Da vi ser frem mod 2022, har vi lavet donationer til organisationer, der ærer og beskytter familier.«

De nævner også Team Rubicon som en af disse organisationer.

Team Rubicon har blandt andet hjulpet familier, der er flygtet fra Afghanistan, med at finde på plads i amerikanske lokalsamfund.

Parret har heller ikke vist deres første barn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, synderligt meget frem, siden han kom til verden 6. juni 2019.

Dog skulle omverdenen kun vente to dage dengang, før særligt indbudt presse fik lov til at se den nyfødte søn i parrets hjem i Windsor.

At der dengang gik så kort tid i forhold til nu skyldes formentlig, at prins Harry og Meghan Markle dengang fortsat var en del af det britiske kongehus.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor er opkaldt efter sin oldemor, dronning Elizabeth, som af familien kaldes Lilibet, samt prins Harrys afdøde mor, prinsesse Diana.