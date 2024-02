Ny dag, ny ballade, fristes man til at sige, når det kommer til det britiske kongehus og prins Harry.

I hvert fald er det nu kommet frem, at der formentlig ikke var meget idyl eller familieforsoning, da prins Harry i sidste uge besøgte sin far.

Som B.T. tidligere har beskrevet har det korte besøg vakt megen opsigt og rejst mange spørgsmål.

Men udover, at besøget kun varede 30 minutter, så var den 39-årige prins tilsyneladende heller ikke særligt begejstret for sin stedmor, dronning Camillas, tilstedeværelse.

Ifølge dronningens veninde anklager prins Harry Camilla for det samme, som det han selv var sur over, at kongehuset havde gjort ved Meghan. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Det har den britiske journalist Petronella Wyatt beskrevet i The Telegraph.

Hun fortæller, at hun har kendt dronning Camilla, siden hun var 18 år, og ifølge Daily Mail er hun en nær veninde af dronningen.

'Harry, hører jeg, ønskede ikke at være i samme rum med sin stedmor, da han skulle tale med kongen om hans kræftdiagnose,' skriver hun i en klumme.

Det betændte forhold mellem prins Harry og hans stedmor er bestemt ikke nyt.

Forholdet mellem prins William og prins Harry er også anstrengt. Foto: Jon Super/AFP/Ritzau Scanpix

Flere gange tidligere – herunder i sin bog 'Reserven' – har prinsen omtalt sin stedmor i lidet flatterende vendinger.

Han har blandt andet anklaget hende for at lække historie om den royale familie til pressen, og han har skrevet, at han blev 'ofret' på Camillas 'personlige pr-alter'.

I den forbindelse har han også kaldt sin stedmor for ‘farlig’.

I klummen undrer Wyatt sig over Harrys behandling af sin stedmor, som hun mener, han behandler på samme måde, som han ellers selv har klaget over, at hans kone, hertuginde Meghan, blev behandlet.

Kong Charles er kommet i behandling for sin kræftdiagnose. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Og dronningens veninde går videre med kritikken. Hun revser ligefrem prins Harry og kalder ham for en 'kujon', der gemmer sig i 'en hundeskål', når han møder en ægte fjende på sit eget niveau.

Balladen om det britiske kongehus er atter engang blusset op, efter at det den 5. februar blev offentliggjort, at prins Charles lider af kræft.

Det fik prins Harry til at haste hjem fra Californien til sin far.

Men da prinsen efter den lange tur kun fik en halv time ved sin fars side, og da han ikke mødtes med sin bror, prins William, har det vakt fornyet fokus på den interne ballade i den kongelige familie.

Det er endnu ikke blevet offentliggjort, hvilken slags kræft kong Charles er blevet diagnosticeret med.

Kongen er dog tirsdag atter vendt hjem til London for at få mere behandling efter en uges ophold på sit landsted Sandringham.

