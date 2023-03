Lyt til artiklen

Den britiske prins Harry er mandag mødt op til retshøring i London.

Det skriver Sky News.

Prins Harry har sammen med flere andre kendte personer – herunder Elizabeth Hurley og Elton John – sagsøgt medieselskabet Associated Newspapers, der blandt andet udgiver Daily Mail.

Anklagerne går på grov krænkelse af privatlivets fred, hvor de kendte sagsøgere anklager selskabet for blandt andet telefonaflytning og for at skaffe sig ulovlig adgang til deres bankkonti.

Prins Harry ankommer til High Court i London, mandag 27. marts 2023.

Associated Newspapers har afvist alle anklagerne mod dem, hvilket de beskriver som en del af en smædekampagne, og derfor ønsker medieselskabet, at sagen droppes uden retssag.

Denne mandag starter den fire dage lange retshøring i High Court i London, hvor det skal afgøres, om sagen skal tages op.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at det var uventet, at prins Harry ville dukker op.