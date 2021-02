Prins Harry vil medvirke i et afsnit af den populære 'Carpool Karaoke'.

Herudover vil prinsen afsløre detaljer om sit og hertuginde Meghans nye liv i USA. Det skriver People.

Det britiske hertugpar har fået videre rammer for, hvad de kan tillade sig at medvirke i, siden de sidste år valgte at forlade det britiske kongehus og flyttede til USA med deres søn Archie.

Hertuginde Meghan, der var skuespiller, inden hun blev royal, har genoptaget sit gamle job og lagt stemme til Disney-film, mens parret i fællesskab har indgået samarbejder med Spotify og Netflix om at producere og medvirke i endnu ikke offentliggjorte projekter.

Prins Harry fanget i selskab med James Corden. Foto: TMZA

Og nu kan People altså afsløre, at prins Harry også vil medvirke i et kommende afsnit af den populære tv-serie 'Carpool Karaoke'.

Her kører tv-vært James Corden rundt i en bil med en kendt gæst og skiftevis skråler med på sange fra anlægget og hyggesnakker om sjove episoder i gæstens liv.

Men ligesom i resten af verden skal amerikanerne holde afstand under den aktuelle coronapandemi, så prins Harry og James Corden har skiftet bilen ud med en åben dobbeltdækkerbus.

»De kørte rundt i Hollywood, og James viste Harry nogle særlige seværdigheder. De snakkede også om Harrys liv i USA og om hans nuværende fokus,« fortæller en anonym kilde til People.

James Corden og hustruen, Julia Carey, var gæster ved hertugparrets bryllup i 2018. Foto: CHRIS RADBURN

Prins Harry og James Corden er i forvejen gode venner gennem ti år, og den 42-årige tv-vært var også med til den britiske prins' og hans amerikanske kones bryllup i 2018.

Foruden kameraholdet havde de to venner følgeskab af en politieskorte såvel som prins Harrys egne vagter under optagelserne til 'Carpool Karaoke'.