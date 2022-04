Prins Harry og hertuginde Meghan afbrød den sidste forbindelse til det britiske kongehus i marts 2020.

Siden har de aftrådte medlemmer af kongehuset ikke besøgt Storbritannien sammen – og Meghan Markle dermed heller ikke set sin royale svigerfamilie i to år.

Men i sidste uge – på vejen til Invictus Games i Holland – slog hertugparret deres første fælles smut forbi de royale gemakker, siden de trak sig fra deres royale forpligtelser.

Efterfølgende fortalte prins Harry, at det var »fantastisk« at se sin bedstemor, dronning Elizabeth, og nu fortæller han til nyhedsudsendelsen Today, at han savner familien derhjemme i Storbritannien.

»Ja. Særligt over de sidste to år, det gælder vel for de fleste mennesker, at vi har savnet vores familier, ikke?« svarede prins Harry med henvisning til coronakrisen.

Det var dog ikke længe, han gad være med på den slags spørgsmål.

For da han blev spurgt, om han så savnede sin far og bror, prins Charles og prins William, mindede han om, at det jo egentligt var Invictus Games – et årligt sportsstævne, han selv har været med til at stifte for sårede krigsveteraner – som han var kommet for at tale om.

»Det er mit fokus her. Og når jeg tager afsted, så tager jeg tilbage og mit fokus er min familie, som jeg savner enormt.«

Prins Harry er disse dage i Haag i Holland, hvor han onsdag overværer sit internationale sportstævne for militærveteraner, Invictus Games. Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Prins Harry er disse dage i Haag i Holland, hvor han onsdag overværer sit internationale sportstævne for militærveteraner, Invictus Games. Foto: KOEN VAN WEEL

Hertugen af Sussex lagde heller ikke skjul på, at han godt vidste, det ville vække opmærksomhed, at han nu ikke længere anser Storbritannien som sit hjem.

»Hjem for mig, du ved, lige nu, det er Staterne. Og det føles sådan også. Vi er blevet taget imod med åbne arme, og der er sådan et godt fællesskab i Santa Barbara,« lød det fra prinsen.

Efter han og Meghan Markle forlod kongehuset, flyttede de nemlig til USA, hvor de i dag bor i Santa Barbara-området i Californien med deres to børn, 2-årige Archie og knap 1-årige Lilibet.

Prins Harry har selv kun besøgt sin familie i London én gang siden.

Prins Harry og hertuginde Meghan viste deres nyfødte søn Archie frem i London. Siden har de også fået datteren Lilibet. Foto: DOMINIC LIPINSKI Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan viste deres nyfødte søn Archie frem i London. Siden har de også fået datteren Lilibet. Foto: DOMINIC LIPINSKI

Det var til sin bedstefar prins Philips begravelse sidste år, hvor han ankom uden sin dengang gravide kone.

Men når hans bedstemor dronning Elizabeth i juni markerer sit 70 års regentjubilæum, er det heller ikke engang sikkert, at prins Harry og familien tager turen fra USA.

»Der er mange ting, sikkerhedsproblemer og alt muligt. Så det her er, hvad jeg prøver at gøre: Prøver at få det til at gå op, så jeg kan få mine børn til at møde hende,« lød det fra prinsen, der tidligere har klaget over, at den britiske regering ikke mente, at han og hans familie havde ret til politibeskyttelse i landet.

Det betyder, at hertugparrets to børn endnu ikke har mødt dronning Elizabeth – eller resten af deres royale familie i England for den sags skyld.