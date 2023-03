Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Harry har igen formået at skabe overskrifter – og denne gang indrømmer han, at psykedeliske stoffer er 'en fundamental del' af hans liv.

Den britiske prins har nemlig solgt en livestream af sin terapisamtale med traumeeksperten doktor Gabor Maté, hvori han ikke mindst bliver diagnosticeret med ADD, ptsd, angst og depression.

Men i samtalen med traumeeksperten åbner prins Harry også op om sin brug af hallucingenerende stoffer, skriver PageSix, der så livestreamen.

»Jeg startede med at gøre det rekreativt, og så begyndte jeg at opdage, hvor godt det gjorde for mig,« fortæller prins Harry under terapisamtalen.

Han siger også, at marihuana 'hjalp mig faktisk virkeligt', ligesom han mener, at psykedeliske stoffer har hjulpet ham med at åbne op for ting, han har undertrykt og i stedet givet ham en fornemmelse af 'afslapning, lettelse, komfort og lethed'.

»Jeg ville sige, at det er en af de fundamentale dele af mit liv, som ændrede mig og hjalp mig med at håndtere mine traumer og smerter fra fortiden,« siger den britiske prins.

Prins Harry har også fortalt om sine erfaringer med stoffer i sin nye bog 'Reserven'.

Blandt andet fortalte han om, at han røg hash som teenager, hvordan han aldrig fik smag for kokain, og at han skulle have stjålet og indtaget nogle svampe til en fest hos 'Friends'-stjernen Courteney Cox.