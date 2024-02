Et besøg i Canada sendte fredag den britiske prins Harry ud i en hæsblæsende manøvre.

Under et besøg i træningslejren til sportsbegivenheden Invictus Games, besluttede han sig nemlig for selv at bevæge sig ud på træningsbanerne.

Det var hverken en skiløjpe eller skøjtebane, der fik ham i gang på vintersportsstedet. Derimod lagde han sig på en såkaldt skeleton-kælk, og drønede ned ad den dertilhørende bane.

Ifølge Sky News nåede prinsen op på hele 100 kilometer i timen på vej ned ad bakken.

Efter sin tur på kælken skal han ifølge mediet have sagt, at »alle burde gøre det her – det burde være obligatorisk.«

Meghan Markle, der ligeledes var på besøg på vintersportsstedet, var dog ikke enig i prinsens friske forslag.

Da en person spurgte Markle, om hun også ville prøve, svarede hun nemlig resolut »aldrig i livet«.

Invictus Games er en sportsbegivenhed for for sårede og syge militærfolk.

Det var Harry selv, der stiftede sportsbegivenheden tilbage i 2014.

