»Hej allesammen. Vi er ved et afgørende sted i den globale kamp mod covid-19. I aften skal vi fejre jer vaccinerede, der arbejder ved frontlinjen,« indledte prins Harry en følelsesmæssig tale sidste weekend i Los Angeles.

Talen, der bliver sendt i tv og på YouTube denne lørdag, blev holdt ved det stort anlagte 'Vax Live'-show, der skal sætte fokus på coronasituationen, og var prins Harrys første offentlige optræden i USA, siden han i marts var hjemme i Storbritannien til sin bedstefar prins Philips begravelse.

»I har det sidste år kæmpet modigt og uselvisk for at beskytte os alle. Vi skylder jer alle en stor tak,« lød det videre fra prins Harry rettet mod de tusinder af fremmødte vaccinerede blandt publikum.

Den 36-årige prins, der delte scene med navne som præsident Joe Biden og talkshowværterne David Letterman og Jimmy Kimmel, understregede, at det er vigtigt, at vi står sammen i kampen mod coronavirussen.

Prins Harry. Foto: VALERIE MACON

»Vi er samlet, fordi pandemien ikke slutter, medmindre vi står sammen og handler kollektiv med et hidtil uset engagement. Vaccinen bør og skal fordeles til alle i hele verden. Vi må ikke slappe af eller stoppe indsatsen, før der er en retfærdig fordeling til alle afkroge af verden,« lød det fra prins Harry.

Han tilføjede:

»Vi har ikke råd til at fejle, og det er. hvad denne aften handler om. Virussen respekterer ikke grænser, adgang til vaccinen må ikke afgøres ud fra geografi.«

Prins Harry sluttede ifølge People.com sin tale af med at sende en tanke til de hårdtramte familier i Indien, som lige nu kæmper med anden bølge af virussen.

Jennifer Lopez havde sin mor med på scenen. Foto: VALERIE MACON

Det er organisationen Global Citizen, der står bag 'Vax Live'-showet, der har popstjernen Selena Gomez som vært.

Udover gæstetaler fra blandt andet prins Harry optræder navne som Jennifer Lopez, Eddie Vedder fra Pearl Jam, Foo Fighters og H.E.R.

Global Citizen stod sidste år bag eventet 'One World: Together At Home'.

De vil bruge deres stemme til at råbe verdens regeringer op om at støtte WHO's initiativ og indsats for at skaffe to milliarder covid-19 vacciner, test og behandlinger til verdens fattigste lande inden udgangen af 2021.