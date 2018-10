Prins Harry modtager fantastisk respons, efter han i flere minutter talte med en sørgende enke til et royalt arrangement. Samtalen fortsatte og endte i et stort kram, selvom han fik at vide af sine ansatte, at han skulle stoppe.

Prins Harry brugte ti minutter på at tale med kvinden, Gwen Cherne, og en fotograf har også fanget det ømme moment, hvor de giver hinanden et stort kram.

Prinsen er flere gange blevet sammenlignet med sin afdøde mor, prinsesse Diana - især fordi han ifølge iagttagere viser stor medfølelse for andre mennesker. Og den sammenligning er ikke til at tage fejl af på billedet herunder.

Prinsen er i øjeblikket på en royal rundrejse i blandt andet Australien sammen med sin hustru Meghan.

Her kan man se prins Harry kramme Gwen Cherne. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Her kan man se prins Harry kramme Gwen Cherne. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Foto: POOL

41 årige Gwen Cherne, samt flere andre gæster, var inviteret til at tage en klatre-udfordring op med prinsen. Undervejs fortalte Gwen Cherne prins Harry om sin mand, Peter J. Cafe, der arbejdede i Australiens specialstyrke, som på tragisk vis begik selvmord sidste år.

Det skriver People, der også har talt med Gwen Cherne om øjeblikket, da prins Harry får at vide, at han skal afslutte samtalen.

»Prins Harry sagde: 'Jeg er lige midt i en samtale, og jeg kommer ikke til at stoppe den',« siger Gwen Cherne og fortsætter:

»Vi talte om min historie og om min mentale sundhed, og hvor svært det stadig er, i vores samfund, at tale om sorg og tab og selvmord. Og hvor vigtigt det er at sætte fokus på ting som 'Invictus Games' og lade folk have de her slags samtaler, som er gode at have,« siger Gwen Cherne til People.

Prins Harry er på tur rundt i blandt andet Australien med sin gravide kone, hertuginden Meghan Markle. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Prins Harry er på tur rundt i blandt andet Australien med sin gravide kone, hertuginden Meghan Markle. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS Foto: POOL

Invictus Games er et sportsevent, prins Harry står bag, for skadede krigsveteraner.

Gwen Chernes afdøde mand tjente i Cambodia, Afghanistan og Irak, og siden hans død er Gwen Cherne blevet ambassadør for 'Invictus' og 'War Widows Guild'.

Også Kronprins Frederik er i øjeblikket til Invictus Games.

Meghan offentliggjorde forleden sin graviditet og viste for første gang sin babybule frem, da hun var til et royalt arrangement på Fiji.