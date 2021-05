Prins Harry, hertug af Sussex, har længe ønsket at trække sig fra det britiske kongehus.

Det fortæller han i et stort, ærligt interview i den amerikanske podcast 'Armchair Expert' med skuespillerne Dax Shepard og Monica Padman.

Her kalder prinsen tilmed sit liv i den kongelige familie for »en blanding mellem 'The Truman Show' og at leve i en zoo.«

Referencen til Jim Carrey-filmen - hvor den voksne Truman finder ud af, hans liv er et opstillet tv-show - er også sigende for prinsens ønske om at bryde med sit gyldne bur.

Det er nemlig særligt offentlighedens store interesse for ham, som har naget ham, forklarer han i podcasten.

»Jeg var tidligt i 20'erne, og jeg tænkte: 'Jeg vil ikke have det her job, jeg har ikke lyst til at være her, jeg har ikke lyst til at lave det her',« lyder det fra prinsen i podcasten.

Her tilføjer han, at han frygtede at lide samme skæbne som sin mor, prinsesse Diana, der døde i et biluheld, da hun ville væk fra paparazzierne.

I januar sidste år gjorde den 36-årige hertug af Sussex så endeligt alvor af sit ønske om at forlade kongehuset.

Dax Shepard er vært på sin og Monica Padmans podcast 'Armchair Expert'. Torsdag var Prins Harry gæst i studiet. Foto: Armchair Expert/PR Vis mere Dax Shepard er vært på sin og Monica Padmans podcast 'Armchair Expert'. Torsdag var Prins Harry gæst i studiet. Foto: Armchair Expert/PR

Prins Harry og hans amerikanske kone, Meghan Markle trak sig fra deres forpligtelser i det britiske kongehus og blev efterfølgende frataget deres apanage og kongelige titler.

De flyttede samtidig fra Storbritannien til Californien, hvor de bor nu med deres to-årige søn Archie og kommende datter.

I 'Armchair Expert'-podcasten kommenterer prins Harry også, at trækningen fra det britiske kongehus - samt den medfølgende og meget offentlige konflikt - var en af de få gange i sit liv, han har følt sig hjælpesløs.

Tidligere på ugen fik prinsen dog støtte fra uventet kant.

Det var nemlig vores egen prins Joachim, der i et stort interview med franske Point de Vue blev spurgt ind til sin holdning omkring hertugen og hertugindens exit fra det britiske kongehus.

»Jeg har enormt meget respekt for prins Harry. Han er meget modig. Han turde følge sit hjerte. Alene han ved, hvordan han tænker,« lød det fra prins Joachim.

I interviewet delte han selv sin utilfredshed med sin rolle i det danske kongehus.