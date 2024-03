Journalister hackede og aflyttede prins Harrys telefon. Det udløser nu en stor erstatning.

Prins Harry har fået tilkendt en stor erstatning i en sag mod avisgruppen Mirror Group, hvis journalister hackede hans telefon og begik andre lovbrud for at skrive om hans privatliv. Det meddeler prinsens advokat på et pressemøde ved en domstol i London fredag.

En del af sagen er tidligere blevet afsluttet ved forlig, og avisgruppen er nu gået ind på at betale en stor erstatning og prins Harrys sagsomkostninger, hedder det.

Prins Harry fik i december medhold i 15 af 33 anklagepunkter i retssagen mod Mirror Group.

Prins Harry blev aflyttet i årevis og er tidligere tilkendt en erstatning på 140.600 pund (over 1,2 millioner kroner). Beløbet var omkring en tredjedel af, hvad han havde krævet.

Domstolen giver prins Harry ret i, at han ud over aflytning også har været offer for andre former for ulovlige arbejdsmetoder fra de journalister, der arbejdede for Mirror Group og skrev om ham.

Det er sket i en periode på 15 år fra 1996.

Over 140 artikler om prinsen er ifølge hans advokater skrevet på basis af oplysninger, der var indsamlet på ulovlig vis.

Retssagen har dog kun handlet om 33 artikler. Og af dem har domstolen fastslået, at 15 af dem er formentlig er skrevet på baggrund af hacking "i begrænset omfang" af Harrys telefon i perioden fra 2006 til 2011.

Derimod er der sket "omfattende" ulovlig indtrængen i telefoner, der tilhørte personer tæt på prins Harry.

Andre metoder omfattede ifølge prinsens advokater brug af privatdetektiver, der på ulovlig vis indsamlede oplysninger til journalister.

Prins Harry har selv afgivet forklaring i løbet af retssagen. Dermed var han den første kongelige i 130 år, der er trådt op i vidneskranken.

Han er langtfra den eneste kendte person, der har anklaget Mirror Group for ulovlige arbejdsmetoder. Det samme har omkring 100 skuespillere, sportsstjerner og andre berømtheder gjort.

Journalister på tabloidaviserne Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People hackede prinsens telefon med deres redaktørers opbakning.

Snesevis af andre kendte, deriblandt skuespillere og sportsstjerner, har også været ofret for tabloidavisernes ulovlige arbejdsmetoder.

/ritzau/Reuters