Prins Harry og prins William var bare 12 og 15 år gamle, da de en augustnat i 1997 mistede deres mor.

Prinsesse Diana endte sit liv i en tunnel i Paris og efterlod sine sønner i dyb sorg. Det beskriver prins Harry i sin nye bog ‘Reserven’.

Siden har sorgen fyldt i den unge prins’ liv, men som 23-årig gjorde Harry et ganske særligt forsøg på at komme overens med sin mors død og sin egen skæbne. Det skriver People, der har bragt et udsnit af bogen.

10 år efter dødsfaldet var prins Harry selv i Paris. Året var 2007, og han var til semifinalen i VM i Rugby, da han overtalte sin chauffør til at køre en ganske bestemt tur.

Et billede af prinsesse Diana omgivet af sønnerne William og Harry efter hendes død i 1997. Foto Daniel LEAL-OLIVAS Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Et billede af prinsesse Diana omgivet af sønnerne William og Harry efter hendes død i 1997. Foto Daniel LEAL-OLIVAS Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Et par år tidligere havde prins Harry af politiet fået rapporten om moderens sidste nat, og under sit besøg besluttede han køre præcis den tur, som blev prinsesse Dianas sidste.

Derfor bad han sin chauffør om at køre til Pont de l'Alma tunnelen og køre igennem den med præcis den samme fart, som prinsesse Dianas chauffør havde kørt ti år tidligere.

Med præcis 65 miles (104, kilometer) i timen tilbagelagde Harry turen. Ikke en, men to gange, før han sagde: ‘Det er nok’.

I sin bog beskriver han, hvordan han altid havde forestillet sig tunnelen som 'farlig og forræderisk', men blev skuffet over at opdage, at den bare var ‘en kort, enkel tunnel uden dikkedarer’.

Han havde håbet, at turen ville give ham en form for forløsning og lette hans sorg. Men sådan kom det langtfra til at gå. Faktisk var turen en virkelig dårlig idé, skriver han.

Nok fik han en form for forløsning, som han havde bildt sig selv ind, at han søgte. Problemet var bare, at den ikke gav ham ro. Tværtimod. For først den dag indså prins Harry endegyldigt, at han havde mistet sin mor.

»Dybt nede håbede jeg i den tunnel at føle, hvad jeg følte da jeg fik politirapporten – vantro. Tvivl. I stedet var det den nat, hvor al tvivl forsvandt. Hun er død, tænkte jeg. Min Gud, hun er virkeligt død.«