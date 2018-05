Han er født kongelig, bor på slotte og bliver fragtet rundt i dyre biler. Men alligevel er der elementer i prins Harrys liv, som ikke adskiller sig væsentlig fra de fleste almindelige menneskers, fortæller han i en ny bog.

»Folk ville blive forbløffede over det almindelige liv, William og jeg lever«.

Sådan lyder det fra prins Harry i den nye bog ’Harry – samtaler med Prinsen’, som er udgivet torsdag. Bogen omhandler forskellige aspekter af den 33-årige prins' liv – herunder hans privatliv.

Prins Harry og Meghan har ses kørestolstennis ved Invictus Games i Toronto. Foto: Mark Blinch Prins Harry og Meghan har ses kørestolstennis ved Invictus Games i Toronto. Foto: Mark Blinch

Ifølge prinsen er hans liv ikke altid helt så ekstraordinært, som mange forestiller sig. Godt nok har han adresse på slottet Kensington Palace i London, hvor han bor i ’det lille hus’ Nottingham House, som også prins William og hertuginde Kate tidligere har beboet. Og godt nok behøver prinsen ikke at spekulere stort på, hvem der betaler næste måneds husleje eller hans store forbrug i øvrigt – for det varetages af hans far, prins Charles, med penge fra hertugdømmet Cornwall. I 2016 løb det op i 25 millioner kroner for William, Kate og Harry.

Men trods det privilegerede liv forsøger prins Harry alligevel at få så mange elementer fra et almindeligt liv som muligt. Prinsen har tidligere fortalt, hvordan han i sine yngre dage havde et behov for et oprør med sit liv som kongelig, hvilket blandt andet resulterede druk, uheldige fester og en episode i Las Vegas i 2012, hvor prinsen endte med at spille strip-billard,og billeder af den nøgne prins endte på forsiden af alverdens medier.

Prins Harry ved godt, at han er født kongelig og derfor har nogle særlige privilegier. Men alligevel kan han også godt lide at lave helt almindelige ting. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH Prins Harry ved godt, at han er født kongelig og derfor har nogle særlige privilegier. Men alligevel kan han også godt lide at lave helt almindelige ting. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH

Nu er den 33-årige prins dog faldet til ro og hans ’udskejelser’ er af en lidt anden karakter.

»Jeg køber selv ind. Somme tider når jeg forlader køddisken i mit lokale supermarked, er jeg bange for, at nogen skal tage et billede af mig med deres telefon. Men jeg er fast besluttet på at have et relativt normalt liv, og hvis jeg er så heldig at få børn, skal de have det samme,« fortæller prinsen, der i bogen også tilføjer:

»Selvom jeg var konge, ville jeg selv købe ind«.

Behovet for at foretage sine egne indkøb deler den britiske prins tilsyneladende også med sin kommende hustru, den amerikanske skuespiller Meghan Markle. Under et ophold i begyndelsen af november 2016, hvor hun overnattede i prins Harrys hjem på Kensington Palace, besluttede hun sig for at gå en tur ud i den lokale Kensington High Street for at købe blomster og mad.

Samtidig lagde hun flere billeder af sine ture i London ud på sin Instagram-profil.

Bogen 'Harry - Samtaler med prinsen' er skrevet af Angela Levin og udkommer 3. maj. Den er udgivet på dansk af forlaget Memoris.

Afsløringen af parrets forhold fik mediedækningen af Meghan Markle til at blive så intens, at prins Harry gjorde noget hidtil uset i royal sammenhæng: Han udsendte en pressemeddelelse, hvor han bekræftede forholdet og i en vred tone bad pressen om at lade Meghan Markle værre.

Trods det store pres fra omverdenen holdt forholdet mellem den nu 36-årige Meghan Markle og den tre år yngre prins. I slutningen af november blev parret forlovet, og den 19. maj vil prinsen få sin Meghan ved et storslået brylluppet på slottet i Windsor.

Det britiske kongehus har meddelt, at det vil dække udgifterne til brylluppet.

Bogen ’Harry – samtaler med Prinsen’ udkommer torsdag den 3. maj.