Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den britiske prins Harry er tilsyneladende langt fra færdig med at kaste skyts mod sin kongelige familie.

I et nyt interview i anledning af sin kommende bog langer han voldsomt ud efter kongehuset, som, han mener, har forrådt ham. Men han svarer også på to særlige spørgsmål.

Det ene er, hvorfor prinsen dog bliver ved med at putte sig selv i mediernes søgelys.

Det svarer prinsen nu på, da journalisten fra det amerikanske tv-program '60 Minuttes' spørger, hvorfor han ikke bare holder sine anklager mod familien privat.

Harry føler, at han og Meghan blev forrådt af kongehuset. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Harry føler, at han og Meghan blev forrådt af kongehuset. Foto: ANDREW KELLY

»Hver gang, jeg forsøger at gøre dette privat, så vil der være briefings, læk af historier og historier, der bliver plantet mod mig og min kone,« svarer prins Harry i et af de korte klip, som tv-stationen CBS har udgivet forud for interviewet.

Og prinsen har mere kritik i ærmet. Blandt andet langer han ud efter sin families kendte motto.

»Familiens motto er 'Never complain, never explain'. Men du er bare et motto, og det holder ikke…,« lyder det fra den 38-årige prins, der forklarer, at familien rigtig nok beklager sig og forklarer sig, og at de gør det ved at lække oplysninger til pressen gennem hoffets ansatte.

»De vil fodre – eller have en samtale med en korrespondent (royal reporter i England, red.) – og den korrespondent vil skrive historien, og i bunden vil de skrive, at de har forsøgt at få en kommentar fra Buckingham Palace. Men hele historien er en kommentar fra Buckingham Palace,« lyder det i seriøse toner fra prinsen, der også tilføjer:

Prins Harry savner et godt forhold til sin far og bror, men ikke livet som kongelig. Foto: POOL Vis mere Prins Harry savner et godt forhold til sin far og bror, men ikke livet som kongelig. Foto: POOL

»Så når vi har fået at vide gennem de seneste seks år, at de ikke kan udsende en pressemeddelelse for at beskytte os (Ham og Meghan, red.), så kommer der et tidspunkt, hvor det at tie er at forråde.«

Det var i begyndelsen af 2020, at prins Harry og hertuginden Meghan meddelte, at de ønskede at trække sig fra at være fuldtidskongelige.

Dronning Elizabeth besluttede sidenhen, at de ikke kunne være kongelige på deltid, hvilket resulterede i, at parret helt valgte livet som kongelige fra og flyttede til først Canada og sidenhen USA.

Siden har der været en masse palaver om parret, der gentagne gange har kritiseret kongehuset for ikke at behandle parret ordentligt.

Prins Harrys bog bliver udgivet den 10. januar. Foto: POOL Vis mere Prins Harrys bog bliver udgivet den 10. januar. Foto: POOL

Det har ført til en dyb kløft mellem især prins Harry og hans far og bror, kong Charles og prins William. En kløft, som prins Harry meget gerne ville være foruden.

Det kom frem mandag, hvor en trailer for et andet interview med prins Harry på kanalen ITV, blev udgivet:

»Jeg vil gerne have en familie – ikke en institution. De føler, at det er bedre at se os som skurkene,« forklarede prinsen og tilføjede:

»De har ikke vist nogen vilje til at finde ud af det igen. Jeg ville gerne have min far tilbage. Jeg ville gerne have min bror tilbage,« tilføjer han.

“Can you see a day when you would return as a full-time member of the Royal Family?



See Prince Harry’s revealing interview with @andersoncooper.



60 Minutes Sunday, on @CBS and streaming on @paramountplus. pic.twitter.com/LaRAtQYMkD — 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023

Men en stor forsoning er dog næppe i vente. Og det bringer os frem til det andet af de spørgsmål, som alle ønsker svar på.

Adspurgt, om prins Harry nogensinde kunne se sig selv vende tilbage til kongehuset, svarer han uden tøven i interviewet med 60 Minutes:

»Nej.«

Interviewet med '60 minutes' bliver sendt CBS på søndag, hvilket er samme dag som det andet interview på ITV bliver sendt.

Begge interview er lavet som optakt til prins Harrys bog ‘Spare (Reserven, red.), der udkommer den 10. Januar.