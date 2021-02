Prins Harry gav den fuld gas og fortalte masser af personlige detaljer om sit liv, sin søn, sit ægteskab og om livet som royal, da han for nylig gav et opsigtsvækkende interview.

Men nu får han kritik. For hans opførsel er respektløs overfor dronningen, lyder det fra britiske eksperter.

Den royale kommentator Robert Fitzwilliam skrev ifølge den britiske avis Express på twitter, at Harry ‘gjorde sig selv til grin’.

'Dette er den dummeste royale optræden siden ‘Royal Knockout’ i 1987 (et velgørenhedsshow, der gik galt, red.), lyder det fra kommentatoren, der også kalder Harrys optræden for ‘kvalmende at se’.

Parrets søn Harry fik et vaffeljern af dronning Elizabeth i julegave, fortalte Harry i interviewet. Foto: Toby Melville Vis mere Parrets søn Harry fik et vaffeljern af dronning Elizabeth i julegave, fortalte Harry i interviewet. Foto: Toby Melville

Det var torsdag aften, at briterne kunne få aftenteén galt i halsen, da deres forhenværende royale yndling, prins Harry, pludselig tonede frem på skærmene på toppen af en dobbeltdækker-sightseeingbus og begyndte at fortælle om sit liv.

Interviewet blev sendt i det amerikanske tv-program The Late Late Show, og det var Harrys ven, James Corden, der interviewede ham. Harry fortalte åbent om sit liv i USA, sit liv som kongelig, om sit forhold til Meghan, om deres første møde, og om hvordan det går med den snart toårige søn, Archie.

Undervejs kiggede de også på forskellige kendte menneskers boliger, og Harry jokede med, at han gerne ville købe boligen, der var blevet brugt til tv-serien ‘Rap fyr i L.A.’.

Uheldigvis kom udsendelsen med interviewet, der var filmet på forhånd, kort efter, at dronningen have udsendt en vigtigt besked til briterne med en opfordring om at lade sig vaccinere mod corona.

Det var ikke særlig smart, at Harrys interview kom lige efter, at dronning Elizabeth havde udsendt en vigtig meddelelse. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Det var ikke særlig smart, at Harrys interview kom lige efter, at dronning Elizabeth havde udsendt en vigtig meddelelse. Foto: TOLGA AKMEN

Og at Harry ikke har formået at time sit interview bedre er det, der har fået briterne op i det røde felt – snarere end selve interviewet.

»Desværre, er alt ikke timet, er det? Lige på dagen, hvor Dronningen har udsendt en meget, meget vigtig besked til hele nationen om at blive stukket, og at hun synes, at det er folks pligt at få det gjort, så bliver den besked lidt overskygget igen af Harry – manden, der vil et privatliv, men som igen taler om sit privatliv,« lød det fra den royale ekspert Robert Johnsen i BBC Breakfast ifølge Daily Mail.

Han har tilsyneladende svært ved at forstå, hvorfor prins Harry bliver ved med at give interviews om sit privatliv, når meningen med at trække sig tilbage fra kongehuset var, at han ville have mere privatliv.

Flere deler Johnsons undren:

'Der kunne ikke være en stærkere kontrast denne morgen end en dronning, der opfordrer folk til at gøre deres pligt, mens Harry, 'The fresh prince of Bel-Air' (Rap fyr i L.A., red.), tuller rundt i Hollywood,' skrev søndagsredaktør på Daily Mail i et tweet ifølge Express.

Den royale kommentator Angela Levin var heller ikke begejstret ifølge det britiske medie:

‘Det viser, hvor lidt forbundet han er med livet i Storbritannien,' skrev hun på Twitter.

Hvad værre er, at det ikke er første gang, at Harry har stjålet rampelyset fra dronningen.

Det skete også, da kongehuset for nylig udsendte en meddelelse om, at Harry og Meghan definitivt ikke længere var ‘arbejdende royale’. Kort efter udsendte Harry og Meghan en meddelelse om, at de stadig ville ‘leve et liv i tjeneste’.

Den udmelding kaldte eksperter, ifølge Daily Mail, for enormt ‘disrespektfuldt for dronningen.’

Og bedre blev det ikke, da Harry i interviewet med James Corden fortalte, at han ikke ‘var gået væk’ fra kongehuset, og at han ikke trådte ned, men at han nærmere trak sig lidt tilbage i stedet.

Netop den udmelding har også givet spændinger, da den modsiger dronningens beslutning om, at det ikke kunne lade sig gøre for parret at være deltidsroyale. I stedet blev det meddelt, at de skulle træde helt ud som officielle medlemmer af kongehuset.

Sagaen om Harry og Meghan er dog langt fra slut. Næste kapitel kommer om blot en uges tid, når der den 7. Marts bliver sendt et stort interview, som Meghan og Harry laver med Oprah. Og derefter kan briterne se frem til den Netflix.serier, som parret også skal i gang med.