Prins Harry har grund til at række armene i vejret.

Han har nemlig fredag fået medhold i 15 af 33 anklagepunkter i en retssag mod den britiske medievirksomhed Mirror Group, som han har anklaget for ulovlig telefonaflytning.

Prins Harry tilkendes en erstatning på 140.600 pund. Det svarer til 1,2 millioner kroner.

Det har en britisk domstol afgjort fredag, skriver Reuters og BBC.

Domstolen giver prins Harry ret i, at han også har været offer for andre former for ulovlige arbejdsmetoder fra de journalister, der arbejdede for Mirror Group og skrev om ham.

Det er sket i en periode på 15 år fra 1996.

Over 140 artikler om prinsen er ifølge hans advokater skrevet på basis af oplysninger, der var indsamlet på ulovlig vis.

Mirror Group udgiver de britiske tabloidaviser Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

