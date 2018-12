Rygterne om splid i den britiske kongefamilie får søndag endnu et nøk i den britiske presse.

Det skyldes, at Prins Harry bryder en årelang tradition, hvilket angiveligt skyldes, at han gerne vil tækkes sin hustru, Meghan.

Den 34-årige prins deltog ikke ved den traditionsrige fasanjagt 2. juledag sidste år.

Og nu ser det ud til, at det traditionsbrud ikke bliver en enlig svale.

Prins Harry har to gange brudt den kongelige jagttradition. Arkivfoto Foto: SUMAYA HISHAM Vis mere Prins Harry har to gange brudt den kongelige jagttradition. Arkivfoto Foto: SUMAYA HISHAM

For ifølge Daily Mirror vil Prins Harry igen i år undlade at deltage i jagten, og det vækker opsigt.

Ikke mindst fordi prinsen heller ikke deltog ved en anden traditionsrig jagt - rype-jagten på Balmoral Castle i Skotland - i august.

Fasanjagten på ‘boxing day,’ som 2. juledag kaldes i England, har været en fælles interesse for Prins Harry og hans storebror, Prins William, siden de var børn.

Men Harry prioriterer ifølge anonyme kilder nu at være sammen med sin hustru, der menes at være imod jagt.

Hertuginden af Sussex, Meghan, menes at være årsagen til, at Prins Harry heller ikke i år vil deltage i den kongelige jagt. Arkivfoto Foto: WILLIAM WEST Vis mere Hertuginden af Sussex, Meghan, menes at være årsagen til, at Prins Harry heller ikke i år vil deltage i den kongelige jagt. Arkivfoto Foto: WILLIAM WEST

Hun har eksempelvis tidligere tilkendegivet, at hun foretrækker ‘vegansk læder’ polyurethan - et kunststof, der kan bruges til at imitere læder - frem for det originale skind fra dyr.

De anonyme kilder fortæller til avisen, at Prins William er bekymret for, at Meghan kommer på tværs af prinsernes broderlige forhold til hinanden.

»Prins William ser det her som endnu et bekymrende eksempel på, at hans lillebror bliver trukket væk fra familien af sin nye kone,« lyder det fra en kilde, der præsenteres som en ‘insider i kongehuset.’

Prins Harry har deltaget i jagten 2. juledag, siden han var bare 12 år gammel.

Prins Harry og Prins William har siden de var børn været på jagt sammen 2. juledag. Arkivfoto Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Prins Harry og Prins William har siden de var børn været på jagt sammen 2. juledag. Arkivfoto Foto: TOLGA AKMEN

Skriverierne om Meghans indflydelse på de to royale brødres forhold til hinanden kommer få uger efter, at Prins Harry og Meghan annoncerede, at de flytter fra Kensington Palace til Frogmore House​ i Windsor.

Officielt begrundede kongehuset flytningen med, at Prins Harry og Meghan, der venter barn til april, ønsker mere plads.

Pressens udlægning er dog en anden.

Den lyder, at hertugen af Sussex og hans amerikanske hustru først og fremmest vil væk fra Kensington Palace, fordi Prins William også bor her med sin kone, Catherine, samt parrets tre børn.