De voldsomme beskyldninger mod den britiske kongefamilie vil ingen ende tage i forbindelse med prins Harrys nye bog 'Reserven'.

I sin bog anklager prins Harry angiveligt dronning Camilla for at have planlagt at gifte sig med Charles, tage kronen og lække historier til pressen.

Det skriver Daily Mail, som har læst et uddrag fra bogen, der ikke udkommer før 10. januar.

»Kort efter vores private møder med hende, begyndte hun at udarbejde sin langsigtede strategi, en kampagne rettet mod ægteskab og med tiden, kronen (med vores fars velsignelse, formodede vi),« skriver prins Harry i bogen.

I bogen 'Reserven' påstår hertugen af Sussex, at de to brødre bønfaldt deres far, dengang prins Charles, om ikke at gifte sig igen efter prinsesse Dianas død i august 1997. Harry påstår at både han selv og prins William frygtede, at dronning Camilla ville blive 'den onde stedmor'.

I forbindelse med bogen 'Reserven' har prins Harry givet et opsigtsvækkende interview med ITV News.

Her taler han om den situation, som familien står i, og kommer ind på de store spændinger mellem ham, hans far og bror.

Det britiske kongehus har haft en betændt stemning, siden prins Harry og hertuginde Megan forlod kongehuset og flyttede til USA i 2020.

Prins Harry fortæller også i interviewet, at han ikke føler, familien har villet arbejde på deres ellers betændte forhold.

»De har ikke vist nogen vilje til at finde ud af det igen. Jeg ville gerne have min far tilbage. Jeg ville gerne have min bror tilbage,« siger han til ITV News.

Det seneste døgns beskyldninger, som er blevet sendt over Atlanten fra USA til Storbritannien, kalder B.T.s royale korrespondent for en 'atombombe' og en regulær krishandling.

Prins Harrys bog 'Reserven' udkommer 10. januar.