Der er blevet sendt chokbølger over Atlanten de seneste par dage, efter prins Harrys bog 'Reserven' torsdag blev udgivet i Spanien.

Men det er ikke kun beskyldninger, han sender afsted mod det britiske kongehus. I bogen afslører han også flere private detaljer om sit liv, og en af dem handler blandt andet om hertuginde Meghans graviditeter.

I bogen afslører prins Harry, at han tog aktiv del i fødslen af sin datter Lilibet. Han tog nemlig selv imod hende, skriver Daily Mail.

»Da lægen sagde, det var et spørgsmål om minutter, sagde jeg til Meg, at den første ting jeg ville have den lille baby til at se, var mit ansigt. Vi vidste, det ville blive en pige. Hun sagde ja og trykkede min hånd,« skriver prins Harry.

Om datterens fødsel fortæller den 38-årige prins også, at lægen overværede det hele, mens han bragte datteren sikkert til verden og herefter gav hende over til sin hustru.

Ifølge prins Harry står datterens fødsels i en kontrast til sønnen Archies fødsel i 2019. Her måtte han nemlig bruge lattergas til at dulme nerverne.

I forbindelse med sønnen Archies fødsel har hertugparret tidligere anklaget det britiske kongehus for racisme, blandt andet fordi et unavngivet medlem af kongefamilien havde udtrykt bekymring om Archies hudfarve.

Datteren Lilibet kom til verden i 2021 og er opkaldt efter sin farmor, prinsesse Diana, og dronning Elizabeth – hvis kælenavn var Lilibet.

Prins Harrys selvbiografi 'Reserven' udkommer 10. januar og er af B.T.s royale korrespondent blevet kaldt for en atombombe, læs mere om det her.