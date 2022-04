Det var noget af en overraskelse, at prins Harry og hertuginde Meghan Markle pludselig slog vejen forbi England henover påsken.

Her mødtes parret med dronning Elizabeth og prins Charles, før de drog videre til Invictus Games i Holland.

Angiveligt var mødet sat i stand for at glatte noget af palaveren ud, som der har været så rigeligt af, siden Harry og Meghan i 2020 frasagde sig deres royale titler og apanage. Men nu røber en af mødets deltagere, prins Harry, lidt af sløret for, hvad der blev talt om.

»Hun (dronning Elizabeth, red.) havde rigtig meget at sige til team UK (Storbritanniens hold, red.), og noget af det er allerede blevet sagt videre til dem,« forklarede prins Harry mandag aften i et interview med BBC One.

Og gensynsglæden med bedstemoren var da også stor fra prins Harrys side.

»Det var fantastisk at se hende. Jeg er sikker på, hun havde elsket at være her, hvis hun kunne,« sagde han.

Hvorfor dronning Elizabeth ikke kunne være til stede ved Invictus Games, eller om det overhovedet var meningen, at hun skulle være det, melder historien intet om.

Hun var dog ude for nylig og fortælle, at hun stadig var træt og udmattet ovenpå sin coronasmitte.

Invictus Games er et internationalt sportsstævne for syge, sårede og skadede veteraner.

Ved stævnet i Haag deltager omkring 500 veteraner fra 17 nationer.

Det er netop prins Harry, der står bag Invictus Games, som tidligere er blevet afholdt i 2014, 2016, 2017 og 2018.