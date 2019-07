Med et stort smil, der afslører, at et par mælketænder er blevet tabt, smelter den britiske prins George hjerter verden over.

Den unge prins fylder mandag seks år - og i den anledning har hans forældre, prins William og hertuginde Kate, delt en række helt private billeder af deres ældste søn.

Siden billederne blev delt på parrets officielle Instagramkonto omkring midnatstid forud for fødselsdagen, er det væltet ind med både 'likes' og kommentarer:

'Smittende smil! Smuk dreng', skriver en bruger, mens en anden skriver:

Vis dette opslag på Instagram Happy Birthday Prince George! The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share new photographs of Prince George to mark His Royal Highness's sixth birthday. This photograph was taken recently in the garden of their home at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge. Thank you everyone for all your lovely messages! Et opslag delt af Kensington Palace (@kensingtonroyal) den 21. Jul, 2019 kl. 2.32 PDT

'Åhh, mit hjerte. Alt for nuttet.'

På knap seks timer har de i alt tre nye billeder af den lille prins sammenlagt fået to millioner likes.

Det er fødselsdagsbarnets mor, der har stået bag kameraet og taget billederne af sønnen. Det er blevet en fast tradition, at det britiske kongehus - ligesom det danske - udsender en række private billeder af deres børn i forbindelse med deres fødselsdage.

På et af billederne ses George ligge i græsset og grine stort iført den engelske landsholdstrøje, mens han på et andet står op og smiler direkte til kameraet.

På det tredje ses han iført en grøn polo-trøje, mens han læner sig en smule op ad et bord.

Sammen med billederne har prins William og hertuginde Kate udsendt en besked, hvor de ønsker sønnen tillykke:

'Tak til jer alle for alle jeres kærlige beskeder', lyder det.

Samtidig forklares det, at billederne er blevet taget under en ferie, som familien har været på.

Prins George - der står til at blive konge i fremtiden - har to yngre søskende: Charlotte på fire år og Louis på et år.