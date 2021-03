Det varer ikke længe før prins Felix starter i militæret – nærmere Varde Kaserne.

Det bekræfter grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen overfor B.T.

»Jeg kan ikke sige så meget andet end, at den 18-årige prins Felix glæder sig meget til at begynde,« fortæller Helle von Wildenrath Løvgreen.

Det er den samme uddannelse, som storebror prins Nikolai også forsøgte at prøve kræfter med tilbage i 2018.

(ARKIV) Prins Felix til ECCO Walkathon i København søndag d. 11 september 2016. Prins Felix bliver den første i familien til at starte på Gammel Hellerup Gymnasium. Hans storebror, prins Nikolai, blev for nylig student fra Herlufsholm. Det skriver Ritzau, mandag den 16. juli 2018.. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere (ARKIV) Prins Felix til ECCO Walkathon i København søndag d. 11 september 2016. Prins Felix bliver den første i familien til at starte på Gammel Hellerup Gymnasium. Hans storebror, prins Nikolai, blev for nylig student fra Herlufsholm. Det skriver Ritzau, mandag den 16. juli 2018.. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Der gik dog ikke længe før prins Nikolai forlod uddannelsen til fordel for Copenhagen Business School.

I forbindelse med en kinesisk dokumentar har grevinde Alexandra udtalt, at Felix er en man skal have på holdet, både når det gælder intellegens og styrke.

»Felix er et omvandrende leksikon – en omvandrende ordbog. Han ved alt,« lyder det rosende fra grevinde Alexandra og fortsætter:

»Det er ikke mig, der er deres beskyttende forælder nu. De er højere end mig, de er stærkere end mig, og når jeg får et knus af dem, kan jeg virkelig mærke, at de også kan beskytte mig,« fortæller hun om begge sine sønner.