Det er begrænset, hvor meget prins Felix har set til sin far, siden prins Joachim, hustru og de yngste rykkede pløkkerne op og flyttede til Frankrig.

Lige nu er det uvist, hvornår familien vender hjem til Danmark igen, og afstanden er da også noget, prins Felix mærker.

Det fortæller han i et interview med Se & Hør, som har talt med prinsen i anledning af hans forestående fødselsdag 22. juli.

»Jeg savner bestemt at se min far noget mere nu, hvor han bor i Frankrig. På grund af covid-19 er det længe siden, jeg har set ham, men det får vi forhåbentlig rettet op på i løbet af sommeren,« lyder det fra den myndige prins i artiklen.