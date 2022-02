Prins Felix er blevet model for Georg Jensen.

Det bekræfter virksomheden over for B.T.

Prins Felix har i al hemmelighed arbejdet på en kampagne for den danske virksomhed, der nu lancerer smykkeserien, 'Reflect'.

»Denne smukke kollektion giver den klassiske kæde et helt nyt afslappet look, mens vi har bevaret Georg Jensen-håndværket, som vi er kendt for,« siger Regnar Hjartarson, creative director i Georg Jensen.

Dermed går prins Felix i sin storebrors fodspor. Prins Nikolai fik alle danskere til at spærre øjnene op, da han i begyndelsen af 2018 pludselig sprang ud som catwalk-model.

Prins Nikolai arbejder både for Dior og Burberry og har været på forsiden af store modemagasiner som Vogue.

Men nu er turen altså kommet til hans lillebror, prins Felix, der blev student i sommer.

Prins Felix begyndte i militæret i september, men efter få uger kom han frem til, at det ikke var noget for ham. Derfor stoppede han.

Dengang sagde grevinde Alexandra, at hun støttede sin søn.

»Grevinden er glad for, at hendes sønner trods alt tør udfordre sig selv, selvom alting ikke altid lykkes,« sagde grevindens presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen til B.T.

Men prinsen havde en anden plan, og i december kunne B.T. fortælle, at han begyndte som trainee hos Mærsk. Men nu viser prins Felix nye sider af sig selv og er altså blevet model.

Det er meningen, at prins Felix vil begynde en uddannelse næste år.

»Det kunne være noget CBS (Copenhagen Business School), men jeg er ikke fast besluttet på det, så nu har jeg lige to år til at tænke over det,« sagde prins Felix, efter han havde fået huen på i juni 2021.

B.T. forsøger at indhente kommentar fra prins Felix.