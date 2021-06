»Det er dejligt! Endeligt overstået. 13 års slid.«

Ordene kommer onsdag eftermiddag fra prins Felix, der nu kan kalde sig nyudklækket student – og så endda med et 12-tal i huen.

Prinsen har netop overstået sin sidste eksamen – i dansk – på Gammel Hellerup Gymnasium.

Forude venter et hav af studentergilder og en translokation, men denne eftermiddag er sat af til at spise frokost med familien, som da også er mødt op på den 18-årige prins' store dag.

Både mor, far og brormand er mødt op for at fejre prinsens studentereksamen. Foto: Bax Lindhardt

Således har prins Joachim taget turen til Danmark for at fejre sønnens studentereksamen, og også grevinde Alexandra er en del af dagens selskab. Det samme er prins Nikolai.

B.T. er ligeledes til stede ved Gammel Hellerup Gymnasium, som de seneste år har haft et kongeligt navn på elevlisterne.

Det seneste års tid har prinsen og hans klassekammerater dog være hjemsendte på grund af covid-19. Alligevel har prinsen kun gode ting at sige om gymnasietiden:

»Det har været dejlige tre år. Det har været fredeligt. Det er en stor skole, så man har fået mange nye venner.«

Bag på prinsens hue står der: Felix H. V. C. som står for Henrik Valdemar Christian. Foto: Bax Lindhardt

Adspurgt, om han vil afsløre sit samlede karaktergennemsnit, svarer han:

»Det er ikke lavet.«

Er du familiens Kloge Åge?

»Joooooo,« svarer han.

Prinsen fortæller desuden, at det var hans far, der fik æren af at sætte huen på hovedet.

Dengang storebror prins Nikolai blev student i 2018 var det grevinde Alexandra, der havde den store ære.