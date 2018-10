»Han kan ikke gå i byen, drikke bajere og slentre rundt på værtshuse,« siger kongehusekspert Søren Jakobsen om prins Christian, der i dag bliver teenager.

Prins Christian skal være konge af Danmark – præcis som sin far, kronprins Frederik, skal være. Alligevel får prins Christian et helt andet tilløb til tronen, end Frederik gjorde. Det vil blandt andet blive synligt i prins Christians teenageår, som han i dag træder ind i.

Da prins Christian blev født, 15. oktober 2005 på Rigshospitalet, stod det fra starten klart, at kronprinsparrets førstefødte ville få en helt anden opvækst, end kronprins Frederik havde.

Da Frederik voksede op, var der en langt strengere disciplin. Hvis børnene græd, måtte de selv finde ud af det.

Regentparret, kronprinsparret og prins Joachim overværer åbningen af udstillingen 'Regent i 40 år – Dronning Margrethe 1972-2012' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Udstillingen er retrospektiv og fortæller historien om dronning Margrethes rolle som regent. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Regentparret, kronprinsparret og prins Joachim overværer åbningen af udstillingen 'Regent i 40 år – Dronning Margrethe 1972-2012' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Udstillingen er retrospektiv og fortæller historien om dronning Margrethes rolle som regent. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og det var almindelig kutyme, at man ikke spiste sammen med børnene, fortæller historiker, forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen.

Men den samme opdragelse er næppe gældende for prins Christian. Frederik og Mary har nemlig et helt andet perspektiv på tingene.

»Prins Christian og hans søskende får ikke den samme traditionelle og stramme opdragelse. Det er en familie, der er mere til stede, og her er man for eksempel ikke ligeglad med, om børnene græder,« siger kongehuseksperten.

Hans Kongelige Højhed Prins Christian er fredag den 12. august sammen med sine forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, på vej til sin første skoledag i 0. klasse på Tranegårdskolen. Foto: Keld Navntoft Vis mere Hans Kongelige Højhed Prins Christian er fredag den 12. august sammen med sine forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, på vej til sin første skoledag i 0. klasse på Tranegårdskolen. Foto: Keld Navntoft

Sociale medier og byture

Søren Jakobsen er overbevist om, at forskellighederne i prins Christians og kronprins Frederiks opvækst vil være lige så store, når det kommer til livet som en teenager.

En af grundene til, at prins Christians teenagetid kommer til at være markant anderledes i forhold til farens, mener Søren Jakobsen, er, at vi i dag har de sociale medier, og at betydningen af disse er enorm.

Facebook, Instagram og Snapchat – ja selv internettet – var langtfra opfundet, hvis vi skruer tiden tilbage til kronprins Frederiks 13-års fødselsdag.

Derfor mener Søren Jakobsen også, at kronprinsesse Mary og kronprins Frederik ikke har kunnet undgå at tage stilling til, hvordan prins Christian optræder på de sociale medier.

Prins Christian under LEGO Houses åbning torsdag den 28. september i Billund. LEGO House er for alle, der ønsker den ultimative LEGO-oplevelse, og huset forventer årligt at modtage 250.000 betalende gæster fra hele verden. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Christian under LEGO Houses åbning torsdag den 28. september i Billund. LEGO House er for alle, der ønsker den ultimative LEGO-oplevelse, og huset forventer årligt at modtage 250.000 betalende gæster fra hele verden. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er retningslinjer for, hvad man må og ikke må på de sociale medier. Jeg tror ikke, de sociale medier er helt fjernet fra prins Christian, men han er nøje instrueret i, at man ikke tager billeder af hvad som helst og lægger det op. Og det ved prinsen godt.«

Det er også ofte i teenageårene, at man begynder at stifte bekendtskab med alkohol.

Og måske vil man ud og udforske nattelivet på diverse barer, diskoteker og værtshuse. Hvilket kronprinsen også gjorde i sine unge år.

Men 80erne var unægtelig også en anden tid.

Prinsedåb i Møgeltønder Kirke. Kronprins Frederik og prins Christian. Foto: Henning Bagger Vis mere Prinsedåb i Møgeltønder Kirke. Kronprins Frederik og prins Christian. Foto: Henning Bagger

Søren Jakobsen husker, at kronprinsens rammer var væsentlig mere frie. Han gik på værtshus, stak af fra sikkerhedsvagter og havde generelt et almindeligt ungdomsliv, i betragtning af at han var kronprins.

Christian og kvinderne

Men Søren Jakobsen peger på, at der for prins Christian kommer til at være andre boller på suppen.

Der er nemlig en masse sikkerhedsmæssige aspekter, der spiller ind i dag, og derfor kommer han til at leve under strengere og mere sikrede forhold, end tilfældet var i Frederiks teenageår.

»I dag er der nemlig et langt større sikkerhedsapparat, hvor prinsen vil være døgnovervåget,« siger kongehuseksperten og fortæller, at balancegangen mellem et liv som tronarving og almindelig teenager godt kan blive svær:

Kongefamilien med børn og her Prins Christian følger Prins Henriks båre til Amalienborg fra Fredensborg torsdag den 15. februar 2018. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik sov tirsdag den 13. februar kl. 23.18 stille ind på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset i en pressemeddelelse.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kongefamilien med børn og her Prins Christian følger Prins Henriks båre til Amalienborg fra Fredensborg torsdag den 15. februar 2018. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik sov tirsdag den 13. februar kl. 23.18 stille ind på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset i en pressemeddelelse.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Men det er jo ikke, fordi han aldrig kommer til at gå ud. Det kommer til at handle om, at han skal være i miljøer, hvor man kan passe på ham.«

I forhold til kvinder vil der dog være de samme krav til prins Christian, som der var til Frederik, fortæller Søren Jakobsen.



»Den kommende kone undersøges for, om hun kan få børn, om der er nogen sikkerhedsforanstaltninger, man skal tage hensyn til, om der er sikkerhedsproblemer i familien, og om der er en ren straffeattest.«



Mary blev også undersøgt og godkendt, da man vidste, at det blev alvor mellem hende og kronprinsen.

Barnedåb på Valdemar Slot. Prins Christian rækker ud efter far, kronprins Frederik. Foto: Keld Navntoft Vis mere Barnedåb på Valdemar Slot. Prins Christian rækker ud efter far, kronprins Frederik. Foto: Keld Navntoft



»Ingen ved, hvad fremtiden vil bringe, men hvis Christian finder sig en teenagekæreste, må han jo godt det. Hvis det kommer dronningen for øre, at tingene bliver seriøse, bliver der set på parret, og om forholdet er upassende. Og er det det, bliver der sat en stopper for det,« siger Søren Jakobsen og afslutter:

»Som nummer to i tronfølgerrækken vil prins Christian ikke kunne gifte sig med hvem som helst. Hans ægteskab vil ikke blot være en privat sag for kongehuset, men er et regeringsanliggende.«