Tirsdag flyttede hans kongelige højhed prins Christian til Sydsjælland for at starte på Herlufsholm kostskole.

Og det er nu gået verden rundt.

I hvert fald har medier i blandt andet Australien, Storbritannien, USA, Norge og Tyskland beskrevet den unge prins første skoledag.

»Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary af Danmark lignede de stolteste forældre, da deres ældste søn tirsdag startede på sin nye skole,« skriver eksempelvis amerikanske Hello! Magazine, som henviser til et billede af de tre familiemedlemmer.

De stolte forældre med sønnike. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere De stolte forældre med sønnike. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

»Prinsesse Marys søn, 15-årige prins Christian, ser uigenkendelig ud på nye billeder,« skriver det australske medie 7! News, som dog også sammenligner Prinsen med et billede, hvor han var helt lille.

Også i Storbritannien har flere medier markeret den danske prins' første skoledag – heriblandt Daily Mail, som især virker imponeret over kronprinsesse Mary.

»Prinsesse Mary var indbegrebet af elegance i sin blomstrede knapkjole, sølvøreringe og yndige halskæde,« lyder deres beskrivelse af Danmarks kommende dronning.

Tyske Brunte har fokuseret på både Kronprinsessen og Kronprinsen i deres skriv om prins Christians første skoledag.

Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

»Fulde af stolthed og sorg overværede de prins Christian, mens han flyttede ind til sit nye liv,« lyder det blandt andet i deres artikel.

Herlufsholm er Danmarks ældste kostskole med en lang og traditionsrig historie bag sig. En historie, der daterer sig helt tilbage til 1500-tallet.

Gennem tiden har kostskolen haft en lang række elever, som siden har gjort sig bemærket i forskellige sammenhænge.

I nyere tid har blandt andre skuespiller Pilou Asbæk, Hummel-direktør Christian Stadil og kunstner Kristian Von Hornsleth gået på skolen, der har været forbundet med overklassen.

Prins Christian er begyndt i gymnasiet på Herlufsholm kostskole. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere Prins Christian er begyndt i gymnasiet på Herlufsholm kostskole. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Også prins Christians fætter, prins Nikolai, har gået på Herlufsholm. Han tog både 10. klasse og siden gymnasiet på kostskolen, hvorfra han blev færdig i 2018.

Prins Christian starter i gymnasiet på Herlufsholm direkte efter sin 9. klasse, som han tog på Tranegårdskolen i Gentofte.

»Vi er naturligvis meget glade for, at kongehuset har valgt os. Det er jo ikke et officielt besøg, han aflægger os,« lød det fra skolens rektor, da B.T. interviewede ham i foråret, hvor det blev annonceret, at Prinsen skulle begynde på skolen.

»Han skal gå på skolen som alle vores andre elever,« fortsatte han.