Der var ikke meget tøven eller rysten, da prins Christian holdt sin første officielle tale søndag aften på Christiansborg Slot.

Undervejs kom han ind på sin fremtid, og her kunne kan ikke nære sig for at fyre en lille stikpille afsted til sin far, Kronprins Frederik.

»Selvfølgelig vil jeg gerne være den bedst tænkelige tronarving, men jeg kommer helt sikkert til at træde ved siden af,« lød det fra den 18-årige prins, der kækt tilføjede:

»Det bliver måske ikke med huller i strømperne på mit første officielle besøg … far … men så bliver det noget andet.«

Prins Christian under sin første tale.

Det gav anledning til en latter fra salen.

Selvom det kan være et svært at forholde sig til, at man en dag skal regere et land, når man kun lige er fyldt 18 år, så virkede det ikke til, at prins Christian havde det svært ved at tale om netop den del.

Den unge prins benyttede lejligheden til på forhånd at fortælle, at han nok ville begå fejl:

»Jeg kan ikke levere perfektion, for hvad er perfektion overhovedet, men jeg kan love dedikation. Jeg vil give alt, hvad jeg har, og lære alt, hvad jeg kan,« lød det fra prinsen, der også flere gange takkede sine forældre for at have støttet ham.

Prins Christian får et kys af sin mor.

»Kære mor og far, I har altid passet på mig og Isabella, Vincent og Josephine. Alle i vores familie ved, at vi kan vende os mod hinanden og finde styrke lige dér. Hvis én er nede på energi, så er der altid en anden i familien, der har overskud,« sagde han.

Prins Christian gav også udtryk for, at han ved, at skal stå på egne ben.

»Jeg skal finde min vej, selv om den fører et kendt sted hen. Jeg har rødder mange steder i verden, og jeg nyder at rejse ud. Men hjemme vil altid være her. For jeg elsker mit land.«

