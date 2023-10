Der kom godt gang i festen, da kameraerne slukkede inde fra prins Christians 18-års fødselsdag.

På Instagram har Kongehuset helt eksklusivt delt en video af både de optrædende og den royale familie, der alle danser løs.

'Der blev sat gang i dansegulvet, da Benjamin Hav & Familien gav koncert efter gallataflet. Koncerten var Hendes Majestæt Dronningens overraskelse til alle gæsterne.'

Det er musikeren Benjamin Hav, der blandt andre stod for musikken, og det var noget, som de royale kunne lide.

Til sangen 'Hurra' kan man se, hvordan specielt Kronprinsen og den unge prins Vincent fester løs til musikken.